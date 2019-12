'Con Altura' de Rosalía, segunda mejor canción del 2019 según Time

Rosalía, Dua Lipa, Lil Nas X, todos ellos han sido protagonistas de las playlists del año. Con diciembre ya comenzado, ha llegado el momento de hacer balance de todo lo que el 2019 ha dejado durante estos últimos 12 meses y musicalmente no iba a ser menos. Si ya has comprobado cuáles han sido tus resultados personales a través de Spotify, ahora toca dar paso a qué dice una de las publicaciones más prestigiosas en los que a rankings se refiere: la revista Time. Estas son las diez mejores canciones del año según la popular publicación.

En el número uno se encuentra Old Town Road de Lil Nas X en compañía de Billy Ray Cyrus para su mayor éxito con este country rap que ha dado la vuelta al mundo y ha sido un auténtico fenómeno de masas en Estados Unidos.

En segunda posición se sitúa, nada más y nada menos que, ¡Rosalía! Lo hace al ritmo de Con Altura junto a J. Balvin y El Guincho, su inseparable productor y amigo. Canción con la que ha dado la vuelta al mundo y que seguro sonará en los próximos conciertos de El Mal Querer Tour en España de este puente de diciembre. Un triunfo más para una artista que está arrasando con todo.

Cerrando el podio aparece el sonido más trap de Welcome to the party bajo la firma de Pop Smoke.

La cuarta posición es para Juice de Lizzo, otra de las voces que ha marcado el 2019. Un puesto por detrás aparece Dua Lipa con el adelanto de Future Nostalgia, Don’t Start Now, sencillo con el que está triunfando a nivel internacional. Un hit que solo hace que nos entren más ganas de que sea real esa colaboración entre la británica y Rosalía de la que la propia Dua Lipa nos habló en la entrevista que le hicimos en Los40.

Dua Lipa / Ryan Pierse/Getty Images / Getty Images

El sexto puesto es para Freddie Gibbs y Madlib con la canción Crime Pays, que dan paso a una séptima posición para Carly Rae Jepsen, dejando atrás la etapa de Call Me Maybe y llegando a lo más alto, esta vez, con Too much. El número ocho lleva el nombre de Caroline Polachek con So hot you’re hurting my feelings, para descubrir después el single Simmer de Mahalia ft Burna Boy. Cerrando el Top 10 de canciones de 2019 se encuentra la balada country de The Highwomen bajo el título Crowded Table.

¿Qué te ha parecido este Top 10 de canciones 2019?