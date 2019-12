Billie Eilish - Xanny [2019]

Con tan solo 17 años, Billie Eilish se ha convertido en una de las grandes artistas del año. Gracias a su disco When we all fall asleep, where do we go? que salió el pasado mes de marzo, ha conseguido ganarse el favor de la crítica y del público. ¡Y no nos extraña! De hecho, es una de las favoritas de los Grammy 2020, donde está nominada en varias categorías, incluyendo mejor canción del año y disco del año.

Pues bien, este jueves 5 de diciembre, ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras con una sorpresa: ¡un nuevo videoclip! Esta vez la adolescente ha apostado por su tema Xanny. Se trata de la canción que habla sobre el efecto de la droga Xanax y en cuyo videoclip se pueden ver los efectos que causa.

En las imágenes vemos a Billie, totalmente vestida de blanco, sentada en un banco. Mientras que canta, aparecen unas manos con cigarrillos que le queman la cara. Ella no tiene dolor. Se trata de una crítica al Xanax y al efecto que produce cuando estás deprimido y no sientes absolutamente nada.

¿Y quién ha dirigido el videoclip? Pues nada más y nada menos que la misma Billie. La artista, que tiene muchos talentos, ha querido ponerse la batuta de directora. Para ello ha apostado por la misma estética que When The Party Is Over y You Should See Me in a Crown: colores lisos de fondo y planos que se acercan y se alejan en movimiento.

Además, la artista está de enhorabuena, esta misma semana, Billie ha sido la gran ganadora de los primeros premios Apple Music Awards, siendo coronada como la artista del año. También ha recibido el premio a mejor compositora junto a su hermano Finneas. Vamos, que no ha parado. Sin lugar a dudas, Billie tiene un presente y un futuro muy prometedor.