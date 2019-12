Dua Lipa, Ed Sheeran y Reik, entre los favoritos para el Nº1 de este sábado

¿Te has ido de puente? ¿Te has quedado en casa? Da igual: la lista de LOS40 no descansa y este sábado regresa con la emoción de cada semana. Cuatro horas de suspense y buena música al término de las cuales sabremos qué canción ocupa el puesto de honor. La que lo ocupa actualmente es Only human, de Jonas Brothers. Después de un gran año para Kevin, Joe y Nick cuentan con bastantes papeletas para quedarse en la primera plaza, pero hay otros artistas que también son favoritos para el número uno de la lista que de verdad importa.

Fijándonos en los primeros puestos encontramos tres temas que aún no han accedido a la cumbre y podrían hacerlo este sábado. Así, en el #4 está Beautiful people, de Ed Sheeran con Khalid; y en el #5, Don't start now, de Dua Lipa, quizá el regreso más esperado de los últimos meses. Un poco más abajo, en el #8 están Reik, J Balvin y Lalo Ebratt con Indeciso; en el #9, Aitana y Lola Índigo con Me quedo (aunque la semana pasada sufrieron un ligero retroceso); y en el #10, Pablo Alborán y Ava Max con Tabú, que ha llegado hasta ahí en solo tres semanas.

Solo una canción podrían ingresar en el ránking como novedad: A dónde vamos, de los parceros Morat. Nos consta que ya están recibiendo muchos apoyos con el HT #MiVoto40, algo normal ya que son muy queridos en nuestro país. De hecho, este tema (y su vídeo) son la forma que tiene el grupo candidato de esta semana de dar las gracias al público español por la espléndida acogida que les ha dispensado.

¿Te hemos convencido para que nos acompañes esta mañana de sábado? Seguro que sí…, así que te esperamos.