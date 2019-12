Alejandro Sanz: “Queremos líderes valientes a los que no les tiemble el pulso”

Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Sanz y soy músico y ciudadano del mundo. Mi intención en esta intervención no es ni acusar ni señalar ni enfrentarme a nadie porque creo sinceramente que todos somos culpables del momento crítico en el que nos encontramos y todos también somos parte de la solución. Por ello mi forma de afrontar este momento histórico es desde la necesidad de intentar que nos unamos ante una situación que personalmente me aterra porque estamos al límite del punto de no retorno.

Realmente quiero confiar en nosotros y quiero creer que llegaremos a tiempo para revertir el cambio climático pero por otro lado me doy cuenta de que estamos ante la última oportunidad de hacer realidad este cambio.

A mí me gustaría que dejáramos de enfrentarnos unos a otros acusándonos de irresponsabilidades. Esto no es una cuestión de color político ni de si yo, tú o aquel. Esto es una cuestión de salvar nuestra casa. A veces sueña con tu alegría, mi melodía. A veces sueña el planeta que le queremos. Permítanme que cuando hable de nuestro planeta se me escapen al menos dos versos. Porque nuestra madre tierra se merece nuestro mejor abrazo. Ahora es cuando realmente tenemos que recurrir a lo mejor que tengamos en nuestros corazones y dar lo mejor de nosotros mismos como especie. Por eso yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer pero sí voy a decirles lo que yo voy a hacer.

Yo quiero conseguir que mi huella de contaminación se reduzca al máximo posible. Y para ello voy a implementar un estudio de la cantidad de CO2 que emiten mis conciertos. Será la única manera de mitigar con acciones reales que contrarresten esta emisión. Pondré todos mis esfuerzos para que mis conciertos tengan como principio básico la energía renovable, los sistemas de transporte sean eléctricos o de otra energía no contaminante o lo que sea necesario para frenar esto.

Hoy firmo y me comprometo, e invito a que todos hagan lo mismo, y busquemos la forma de que nuestra huella medioambiental sea cero o lo más cercana a cero. Invito a las empresas, a los gobiernos y a ustedes como individuos únicos a comprometerse con este ejercicio de compensar lo que contaminamos.

Desde aquí quiero animarles a ser fuertes y determinados, a demostrarnos a nosotros mismos que realmente somos una especie inteligente, capaces de buscar entre todos una solución coherente y a tiempo. La ciencia desde hace décadas nos ha aportado la respuesta y la solución ante la evidencia. No perdamos más el tiempo.

Seamos justos con los más desfavorecidos porque no puede haber una transición medioambiental sin una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Todos estamos unidos en este planeta que no pertenece a nadie en concreto pero que es imprescindible para nosotros y nuestros hijos. Por eso, por favor, yo se lo ruego, piensen en los niños, piensen en sus hijos y en sus nietos, miren dentro de su conciencia y movámonos.

Estamos listos para asumir las consecuencias que sean necesarias y acatar las políticas que se requieran para revertir este problema. El ser humano ya ha demostrado que se adapta a los cambios que sean necesarios por el bien común. Le pido a los gobernantes y a los legisladores que no tengan miedo a exigirnos sacrificios e invito a los gobiernos a que sean más activos y legislen a favor del medio ambiente.

Yo creo que se sorprenderán de la respuesta de los pueblos. Estamos deseosos de encontrarnos con líderes valientes en quién poder poner nuestra confianza y a quiénes no les tiemble el pulso para proteger nuestro planeta. Nos queda muy poco tiempo para implementar las políticas de protección de nuestra tierra. Si sabemos lo que hay que hacer, hagámoslo.

Por último, quiero que hagan un pequeño ejercicio y se acuerden del niño que fueron alguna vez. Yo recuerdo lo sensible que era con la naturaleza, los animales... Ahora me gustaría que pensaran cómo le explicarían al niño que fueron lo que hemos hecho con este planeta que tanto amaba, qué le dirían al niño que ustedes fueron.

Quiero agradecerles su atención, agradecerles el esfuerzo, el ímpetu y la valentía de los que de verdad creen y buscan una solución para el rescate de nuestra casa. Gracias por este discurso global a América Latina y al Caribe por darle fuerza a esta lucha en la que todos somos del mismo bando. Estamos a tiempo, lo creo y lo sé. A veces sueña con mi alegría, tu valentía. A veces sueña el planeta que le queremos. Señoras y señores, el mundo entero contiene el aliento y nos mira atentos. No les defraudemos.