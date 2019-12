Selena Gómez desvela el 'tracklist' y las colaboraciones de su nuevo disco

¡Año nuevo, música nueva! Eso ha debido pensar Selena Gómez que, tras dejar al mundo entero perplejo con el lanzamiento de Lose You To Love Me, dirigida a Justin Bieber, y Look At Her Now en apenas 24 horas y volver públicamente a los micrófonos en los últimos American Music Awards, conquistando entre otras a Taylor Swift y Halsey, anunció que su próximo álbum llegaría el 10 de enero. Pues más allá de conocer la fecha, la artista ha aumentado el hype de una forma más que considerable al anunciar en sus redes sociales el título de su nuevo trabajo, así como todas las canciones que lo compondrán, incluyendo los nombres de sus colaboradores.

El nuevo disco de Selena Gómez, cuatro años después del lanzamiento de Revival, se llamará Rare y también ha compartido la portada, minimalista y con una pequeña imagen suya en blanco y negro tan solo con un toque de color en su camiseta, en la que también se muestra el nombre de álbum.

Portada de 'Rare', próximo álbum de Selena Gómez . / Twitter @selenagomez / Twitter

Un proyecto muy personal, tal y como anunció en su esperado regreso, presentando su nueva música como "la más honesta que ha hecho en su vida". Será el 10 enero cuando descubriremos un total de trece temas salidos directamente del corazón de la ex chica Disney de los que ya se han desvelado algunas pinceladas en el tráiler que la cantante ha compartido en su Instagram y, a juzgar por su sonidos, podemos aventurarnos a decir que incluirá estilos muy diferentes entre sí. La preventa de Rare ya está abierta, tal y como anuncia la propia Selena. El tracklist completo es:

Lose You To Love Me

Look At Her Now

Rare

Dance Again

Ring

Vulnerable

People You Know

Let Me Get There

Crowded Room ft. 6LACK

Kinda Crazy

FUN

Cut You Off

A Sweeter Place ft. Kid Cudi

Un proyecto del que destacan las dos colaboraciones, que acercan el pop de Selena al mundo del hip hop con las intervenciones de 6LACK y del conocido rapero Kid Cudi. Además, por supuesto, de los títulos de las canciones, que ya dan bastantes pistas sobre el contenido que nos vamos a encontrar en el interior de Rare.