El fiestón de cumpleaños de Taylor Swift repleto de VIPs

Una de las mayores estrellas internacionales del pop cumple 30 años y eso es algo que no ha pasado desapercibido en el universo VIP. Taylor Swift celebró su cumpleaños el fin de semana con un fiestón por todo lo alto que nadie quiso perderse.

Halsey, Camila Cabello, 5 Seconds of Summer, Gigi Hadid, Jack Antonoff, Blake Lively... fueron sólo algunas de las cantantes, modelos, actores/actrices y celebridades que pudieron verse celebrando las tres décadas de vida de la intérprete.

Horas antes, Taylor Swift había ofrecido un espectacular concierto ante más de 20.000 personas con motivo del 2019 Jinble Ball en el Madison Square Garden de Nueva York.

Después de cumplir con un gran show musical para sus seguidores, la fiesta continuó en el backstage con los invitados VIP de la solista que incluían una tarta completamente felina.

Quien no pudo estar en la fiesta, participó en un vídeo viral que ha dado la vuelta al mundo felicitando a la cantante por su cumpleaños. Camila Cabello, Katy Perry, Ryan Seacrest, BTS, Lauv, Why don't we, Niall Horan, Monsta X, Lizzo, 5SOS y Samuel L. Jackson son algunas de las estrellas del vídeo.

El cumpleaños de Taylor Swift comenzó muy pronto en sus redes sociales. Swift lo celebraba con sus millones de seguidores en su cuenta de Instagam y subía una foto muy especial: una de su más tierna infancia. Si hace unos días pudimos ver algunos vídeos caseros de cuando era pequeña en el videoclip de Christmas Tree Farm, ahora hemos visto una foto de aquella época.

Quién le iba a decir a esa niña que con treinta años se iba a convertir en una de las mujeres más poderosas de la industria de la música.

Tanto es así que cualquier movimiento se convierte en titular de la actualidad musical. Eso mismo sucedió tras su encuentro con Billie Eilish en los Billboard Women in Music que se celebraron un día antes de su cumpleaños.

El encuentro entre dos de estas exitosas artistas acaparó las portadas de todos los medios. Tras encontrarse cara a cara se fundieron en un emotivo abrazo. Sus fans inundaron las redes con peticiones de una colaboración en el futuro.