Alborán y Ava Max, Dua Lipa y Aitana con Lola Índigo aspiran al Nº1 este sábado

Nos acercamos a la última lista antes de las fiestas…, de modo que la canción que este sábado consiga el número uno será la que reine en la semana de Navidad. ¿Cuál será el tema más importante del país?

Durante toda esta semana, Dance monkey, de Tones and I, ha sido el single que ha mandado desde lo alto de la lista, por segunda semana no consecutiva. Es un éxito mundial, y como tal cuenta con muchas posibilidades para repetir en lo alto. Tantas como cualquiera de sus perseguidores. Los tres que ocupan el podio ya han sido número uno (Jonas Brothers y Reik con J Balvin y Lalo Ebratt), pero a partir de la cuarta posición encontramos canciones que aún no se han colgado el oro.

Así, en el #4 están Pablo Alborán y Ava Max con Tabú; en el #5, Dua Lipa con Don't start now; en el #6, Ed Sheeran con Khalid y Beautiful people; en el #7, Maroon 5 con Memories; y en el #8, Aitana y Lola Índigo con Me quedo. ¿Pasará el número uno a manos de un artista que cante en castellano, o seguirá en poder de un anglosajón?

En cuanto a los candidatos, esta semana hay que hablar en singular. El único es Regard, el DJ kosovar que está revolucionando las listas de todo el mundo con su versión de Ride it. Música electrónica elegante que puede sonar desde el chart si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

