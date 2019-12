'Ídolos': Freddie Mercury y el increíble viaje del niño de las maletas

Farrokh Bulsara odiaba su trabajo en el aeropuerto descargando las maletas de los viajeros. Y también odiaba sus dientes. En cambio, amaba la música, le encantaba poner la radio e imitar la música que sonaba.

Antes de convertirse en una grandísima estrella mundial, Freddie Mercury fue un inmigrante que huyó de su país, donde tenía una buena vida, para comenzar otra desde el principio. En este cuento de la serie Ídolos, así fue la vida del artista, desde un nuevo y difícil hogar y varios fracasos laborales, siguió persiguiendo sus sueños aunque nadie más creyera en él.

Zahara es la encargada de narrarnos este cuento musical. Como no puede ser de otra manera, la artista siempre ha sentido admiración por el cantante y por Queen, el grupo con el que pasó la mayor parte de su carrera. En este capítulo, se lanza a interpretar algunos fragmentos de la banda, como I want to break free o Don't stop me now.

Zahara, narradora del cuento sobre Freddie Mercury

Una producción de Podium Studios. Escritos por Alfonso Cardenal, dirigidos por Ana Alonso y con la realización sonora de Ignacio Sánchez.