Las mejores canciones nominadas en la historia de los Globos de Oro (Vol. III)

Finalizamos el repaso a las mejores canciones nominadas a los Globos de Oro con una última tanda de traca en la que todos, uno detrás de otro, son temazos. Lee también: Lady Gaga, Lana del Rey o Madonna: Las mejores canciones nominadas en la historia de los Globos de Oro (Vol. I) y Phil Collins, Sheryl Crow, Enya... Las mejores canciones nominadas en la historia de los Globos de Oro (Vol. II).

CIRCLE OF LIFE, DE ELTON JOHN. La maravillosa canción de Elton John para la emblemática banda sonora del Rey León, en la que todos recordamos a Simba y melenas leónidas movidas por el viento, y que provoca que muchos tengan un recuerdo instantáneo de su infancia.

SKYFALL, DE ADELE. En la saga de 007 (en la que artistas como Madonna con el Die Another Day habían participado anteriormente con cameo incluído), la triunfante Adele también dejó su granito de arena, llevándose el Globo de Oro en 2013 por este tema, e interpretándolo en la ceremonia, al mismo tiempo que saboreaba cómo su disco 21 era el más vendido en formato digital.

BEAUTIFUL GHOSTS, DE TAYLOR SWIFT. Este año está nominada Taylor por el tema que ha co-escrito junto a Andrew Lloyd Webber para el musical Cats, que tanto está dando que hablar antes de su estreno en cines previsto para el próximo 25 de diciembre.

WHEN YOU BELIEVE, DE WHITNEY HOUSTON Y MARIAH CAREY. Uno de los duetos más esperados y legendarios tuvo lugar gracias a la peli de animación El Príncipe de Egipto, en cuya banda sonora también participaba Michelle Pfeiffer, y donde Whitney y Mariah (casi nada) hicieron alarde de sus vozarrones en un temazo con un pulso final escalofriante.

ATLAS, DE COLDPLAY. La canción que compuso la banda de Chris Martin para Los Juegos del Hambre. Otro multipremiado, Michael J. Fox, que cuenta con cuatro en su haber, fue quien, en uno de los conciertos de Coldplay se subió al escenario para tocar el Johnny B. Goode que sonaba en la mítica Regreso al Futuro.

YOU HAVEN´T SEEN THE LAST OF ME, DE CHER. Protagonista junto a Christina Aguilera del musical Burlesque, optó a la estatuilla con este temazo que también dispone de un remix y donde nos advierte de que "estaré de rodillas ahora, pero no será para siempre". Cherilyn Sarkisian, el verdadero nombre de esta diosa del pop, es la ganadora de un Oscar, un Grammy, tres globos de oro, un Emmy, y también fue premiada como mejor actriz en Cannes.

MY HEART WILL GO ON, DE CELINE DION. Celine también fue la encargada del tema principal de La Bella y la Bestia, junto a Peabo Bryson, con el que arrasó en los Globos de Oro y en los Oscar, pero sin duda su tema cinéfilo más emblemático y que nunca se hunde sigue siendo el de la peli Titanic. Escucharlo es ver a Jack DiCaprio y a Rose Winslet en el barco alzando los brazos, y como ella lo sabe, en 2017 revivió ese momento en los Billboard Music Awards.

LOSE YOURSELF, DE EMINEM. De súper estrella del rap a protagonista de una película sobre batallas de gallos en 2002, y nominado a los Globos de Oro por el tema principal de 8 Millas.

CAN´T STOP THE FEELING, DE JUSTIN TIMBERLAKE. Le veíamos muy enamorado junto a Jessica Biel en la alfombra roja de los Globos de Oro, anunciado a los nominados en 2009, y petándolo con este temazo de la peli de animación Trolls.

TAKE MY BREATH AWAY, DE BERLIN. Se ha confirmado que habrá segunda parte de TopGun, y el tema principal de la primera es este clásico de los ochenta que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida.

THIS IS ME, DE KEALA SETTLE. The Greatest Showman, el musical protagonizado por Hugh Jackman, obtuvo la nominación con esta letra tan especial, inspiradora y reivindicativa, de la que pudimos ver vídeos en los que Keala se emocionaba en los ensayos y Hugh le tendía la mano para proseguir, inundados por el espíritu de la peli.

CINEMA ITALIANO, DE KATE HUDSON. El musical NINE contaba con numerazos de Penélope Cruz o Fergie, pero la canción nominada fue la sofisticada aportación de la hija de Goldie Hawn, que con un estilo made in Broadway nos cantaba este Guido, Guido, Guido como ninguna.