Los Monty Python están de luto: muere Neil Innes, uno de sus más prolíficos colaboradores

Hoy está siendo un día trágico para el arte. Primero conocimos que Zac Efron casi pierde la vida en su rodaje en Papúa Nueva Guinea. Después llegó a nuestros oídos la inesperada muerte de Andrew Dunbar, el doble de Alfie Allen en Juego de Tronos, y la de Sebastián Ferrat, mítico villano de telenovela mexicano. Ahora nos llega la noticia de que Neil Innes, uno de los más prolíficos colaboradores de los Monty Phyton, ha fallecido a los 75 años, al parecer de causas naturales.

Innes había participado en varios sketches del grupo cómico y había escrito algunas de sus canciones para los álbumes Monty Python's Previous Record y The Monty Python Matching Tie and Handkerchief. El actor, compositor y cómico también formaba parte de la banda musical The Rutles. Fue, junto a Douglas Adams, el único que no era miembro oficial de los Monty Python que siempre apareció acreditado como guionista o escritor de sus programas televisivos.

El actor británico Mark Gatiss y la actriz y comediante Diane Morgan ya han dado su pésame a la familia en Twitter, publicando fotografías junto al artista. "Es una de las personas más encantadoras que haya conocido jamás", escribía Morgan en su cuenta personal. Por su parte, Gatiss bromeaba enternecedoramente: "Dulces sueños, dulce idiota".

Fairwell Neil Innes. One of the nicest people I’ve ever met and a towering talent. pic.twitter.com/JJ2vZUtkKO — Diane Morgan (@missdianemorgan) December 30, 2019

Innes apareció junto a John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones, Eric Idle y Michael Palin (los 5 Monty Phyton) en la serie Monty Phyton's Flying Circus y en las emblemáticas películas Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores y La vida de Brian. Compuso canciones originales para Los Monty Phyton y el Santo Grial y colaboró con ellos en varios espectáculos teatrales. También tocó las canciones How Sweet to Be an Idiot and I'm the Urban Spaceman.

De hecho, todas sus colaboraciones con el grupo cómico están registradas en el documental de 2008 El Séptimo Python, donde también se habla de sus colaboraciones fuera de la troupe.