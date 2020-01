Beret se la lía a Arnau Griso: “¡Te voy a partir las piernas!”

¡San Bernardino ha vuelto a revolucionar el mundo de la música! Aunque para ser sinceros, esto no nos sorprende lo más absoluto con su largo historial de víctimas. No hay día que no coja el teléfono y arme una de las suyas. Y mucho cuidado, porque si aún no te ha sorprendido y te ha vuelto loco, muy atento, porque podrías ser el próximo.

El cómplice de San Bernadino en esta última broma telefónica ha sido Beret, el actual número uno de la lista de LOS40 con su canción, Si por mi fuera. El sevillano quiso un poquito poner en un aprieto a su compañero de profesión y amigo, Arnau Griso. Y vaya si lo consiguió.

Si quieres escuchar su broma completa y descubrir como ha terminado todo ya sabes... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Además,no dudes en escuchar otras de las obras maestras de San Bernardino con nuestras celebrities, no dudes en hacerlo, desde la broma de Ana Guerra a Aitana y su padre, hasta Miki Nuñéz lamentándose con su amigo Joan de OT por no poder ir a Eurovisión, Camela y el bolo especial o Aitana y su secuestro fallido. Como ves, no te aburrirás y es probable que acabes llorando de la risa.

Mientras nos recuperamos de este momento que nos regaló Beret, y si te has quedado con ganas de más, no te preocupes porque lo tendrás. El sevillano, uno de los talentos de nuestro panorama musical y que ha logrado atrapar a miles de personas con su nuevo trabajo, está en plena gira con el Prisma Tour.

En total catorce ciudades tendrán la suerte de disfrutar de los éxitos del sevillano en pleno directo. La primera de estas paradas será en A Coruña el próximo 8 de febrero. Después viajará a Málaga, México, Chile, Valladolid, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid, Cádiz, Sevilla, Pamplona y hasta Seattle. Estamos seguros que los estadounidenses se rendirán a su música como ya hemos hecho nosotros.

