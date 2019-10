Los Chunguitos se la juegan a Vicky Martín Berrocal

Los días pasaban y ya era bastante raro no recibir noticias, la gente lo reclamaba por las redes sociales, y por fin, esa impaciencia ha surgido efecto. Ya tenemos con nosotros las nuevas locuras de nuestro querido San Bernardino, nadie puede resistirse a su llamada… ¡Sus últimos cómplices han sido Los Chunguitos!

Esta vez, nuestro experto en bromas ha conseguido que los hermanos Salazar nos hiciesen un huequito entre grabaciones y conciertos para tramar un plan del que solo podíamos esperar risas. Sin pensarlo ni un solo segundo, se han unido a nosotros para hacer fechorías.

Los Chunguitos y San Bernardino han conseguido que su víctima, su compañera de MasterChef Celebrity Vicky Martín Berrocal, cayese en la broma por completo y estamos muy seguro de que no olvidará fácilmente esta llamada de Anda Ya.

El plan estaba claro, Los Chunguitos tendrían que convencer a su paciente amiga de que les acompañase como corista en el concierto de que tenían organizado en Sevilla. Como apoyo tenían además a su presunto manager, nuestro imparable San Bernardino.

La diseñadora parecía que se resistía en los primero momentos pero han bastado unos cuantos estribillos y algún que otro grito del trío dinámico para que se hiciese a la idea de que sí o sí tendría que estar en el evento. La pobre ya había caído..

La cosa no termina ahí, Vicky Martín Berrocal no daba crédito a todo lo que escuchaba desde el otro lado del teléfono y al final ha tomado una sorprendente decisión… Si quieres revivir este gran momento, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el video y empieza a reírte como lo hemos hecho nosotros, no te lo puedes perder!

