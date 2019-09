Aitana se la lía a Raoul: ¡Por favor, llama a la policía!

Hay un nombre que nos cuesta pronunciar, y es que si lo haces, te la juegas porque aparece en cuestión de segundos para convencerte de hacer alguna fechoría. Con nuestro querido San Bernardino no hay persona que se pueda resistir… ¡Su última cómplice ha sido Aitana!

Esta vez, nuestro experto en bromas ha conseguido que la cantante, múltiple nominada a LOS40 Music Awards como Artista del Año, Canción del Año, Mejor Videoclip y Global Mixta, además de su reciente nominación a los Grammy Latinos como Artista Revelación, sacase un hueco para nosotros. Sin pensarlo dos veces, Aitana se unió a esta encerrona, y la verdad es que la han liado. Pero bueno, no nos vamos a engañar, ya estamos curados de espanto.

Entre Aitana y San Bernardino han conseguido formar el dúo perfecto para animar cualquier evento, y si no, que se lo digan a Raoul que ha sido la nueva víctima de la broma de Anda Ya. Su pobre, y muy paciente, compañero de academia en Operación Triunfo cayó en sus garras.

Para que este momentazo fuese posible, y que Raoul no descubriese la broma, Aitana utilizó como excusa que lo llamaba por su cumpleaños. Conforme fue avanzando la conversación le comentó que se estaba convirtiendo en toda una cocinillas, pero de momento, llegó el desastre.

La cosa no termina ahí, Aitana se aventuró a pedir ayuda a sus vecinos y parece que en esas paredes sucede algo bastante turbio… ¡Raoul no daba crédito de todo lo que escuchaba! Así que ya sabes, si quieres saber cómo ha acabado esta broma no te lo pierdas, ya puedes estar pinchando en el vídeo para enterarte de todo lo que ha sucedido, vas a alucinar...

