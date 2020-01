Original es lo nuevo de Sia

Resulta difícil llevar la cuenta de la cantidad de bandas sonoras en las que ha participado o colaborado Sia. La artista australiana lleva varios años sin publicar un nuevo disco de estudio (desde su álbum de villancicos en 2017, un año más si no tenemos en cuenta este) pero no ha habido año en el que no haya lanzado una canción para el cine.

En este recién estrenado 2020 llega Original, su nueva composición para la banda sonora original de la película Dolittle, ese reboot de la popular comedia protagonizada por Eddie Murphy que ahora será encarnado por Robert Downey Jr.

Con estas canciones esporádicas y su proyecto paralelo junto a Labrinth y Diplo (LSD), la artista ha ido matando el gusanillo de la composición pero muchos de sus fieles seguidores esperan noticias de aquel disco prometido en 2019 que nunca llegó.

La enfermedad que la propia Sia reconoció y que le causaba fuertes episodios de dolor ha sido sin lugar a dudas uno de los motivos por los que todavía no hemos recibido el sucesor de This is acting (2016).

SIA es una de las artistas que más bandas sonoras de películas ha facturado en los los últimos años. Ha compuesto gran parte de las canciones de Vox Lux, la nueva película protagonizada por Natalie Portman. El tema central de este filme es Wrapped up, compuesto por Sia junto a un compañero habitual, Greg Kurstin. Por otra parte, en la banda sonora de Dumplin, la nueva película de Jennifer Anniston en Netflix, encontramos un dueto de Sia junto a Dolly Parton; además, ha vuelto a colabor con Jennifer Lopez en la composición de Limitless, uno de los temas que forman parte de la banda sonora de Second Act.

A todo esto hay que añadirle To be human en Wonder Woman, Never give up para Lion, Kill and run para El Gran Gatsby, Unforgettable para Buscando a Dory, Breathe me para A 2 metros bajo tierra y Rainbow para Mi pequeño Pony.

Sia es una de las compositoras más bárbaras del panorama pop internacional y posee una mente inquieta que no puede parar de crear y de involucrarse en proyectos musicales. Ojalá 2020 nos permita escuchar su nuevo álbum de estudio sin tener que pasar por la taquilla del cine.