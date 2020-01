¿Qué tienen de especial los temas nominados al Grammy a mejor canción?

No queda nada para descubrir quiénes son los ganadores de los Premios Grammy 2019. Una edición con mucha presencia española gracias a nuestra querida Rosalía, que puede llevarse hasta dos premios a casa el próximo 26 de enero.

Eso sí, este año, la catalana no está nominada a mejor canción (uno de los premios más importantes de los galardones). En la 62ª edición de los premios, ocho temazos de distintos géneros se disputan este reconocimiento.

Pero, ¿qué tienen de especial estos tracks? Tras desgranar los discos que compiten a mejor álbum, en LOS40 nos animamos a analizar los temas que podrían ganar la categoría de canción del año. Sin lugar a dudas, ocho canciones increíbles. Por cierto, no debéis confundir esta categoría con la de Grabación del Año. La de mejor canción premia el trabajo de composición, dejando de lado la intepretación.

canciones nominadas a los grammy 2020 Always Remember Us This Way - Lady Gaga Bad Guy - Billie Eilish Bring My Flowers Now - Tanya Tucker Hard Place - H.E.R. Lover - Taylor Swift Norman Fucking Rockwell - Lana Del Rey Someone You Loved - Lewis Capaldi Truth Hurts - Lizzo

Always Remember Us This Way – Lady Gaga

Si hace un año, Shallow se llevó dos premios Grammy, ahora le ha tocado el momento a Always Remember Us This Way, otra de las grandes canciones de la película Ha nacido una estrella. Aunque para muchos pueda parecer extraño que este año Lady Gaga vuelva a estar nominada por un tema que pertenece a la misma película que Shallow, es simplemente una cuestión de tiempo. Shallow fue lanzada en septiembre de 2018, entrando en el timeline de las nominaciones a los Grammy de 2019. Por su parte, Always Remember Us This Way salió a finales de noviembre de 2018, quedándose fuera de la anterior edición. ¿Y por qué han decidió nominar a mejor canción este tema? Muy sencillo, se trata de una de las mejores canciones que ha compuesto Lady Gaga en los últimos años. Se trata de una desgarradora balada que expresa la triste sensación a la que se enfrentan millones de personas al tener que despedirse de alguien. Con una letra que llega al corazón y la voz de Gaga sintiendo cada nota, el tema tuvo una gran recepción comercial, llegando al número 41 de la lista Billboard.

Norman Fuckin Rockwell - Lana Del Rey

Recurriendo, por supuesto, a su propia interpretación de lo que una "balada" es, significa y sirve, Lana del Rey construye esta anti-romántica composición donde su inconfundible voz (con esa intencionado tono entre la desgana y la seducción y esa textura y volumen justos que hacen que parezca que cada estrofa está cantada en lo que dura la exhalación del humo de un cigarrillo) soporta todo el protagonismo, acompañada solo del piano. En este gran tema que es el amor, en torno al cual giran casi todas sus canciones, la artista decide centrarse en Norman Fuckin Rockwell en cómo afecta una "masculinidad tóxica" en una relación, que se personifica en la figura de un joven y pretencioso poeta protagonista de la narración. Sin aparente complejidad, Del Rey se muestra como más gusta a sus fans: lánguida, sexy, directa y alegórica. En su máximo esplendor, vamos.

Lover - Taylor Swift

Lover es la canción que da nombre y sentido al séptimo álbum de estudio de Taylor Swift. Este midtempo compuesto por la cantante y producido por ella misma junto a Jack Antonoff es una de las piezas más representativas de este disco, pues echa mano de la guitarra para volver a ese pop más puro que ya jugó en 1989, solo que desde una mirada más contemplativa y redefinida de lo que es ahora como artista. Una bonita canción de amor que también recuerda a la Taylor que hizo del pop country su fiel aliado para coronarse en la convulsa industria musical. Lover no ha conseguido romper las listas de éxitos, pero es, sin duda, una candidatura merecedora de llevarse el Grammy a Mejor a Canción por su delicada producción y por lo que representa en la discografía de esta artista.

Bad Guy – Billie Eilish

Con tan solo 18 años, Billie Eilish es una de las artistas que más Grammy podría llevarse a casa el próximo 26 de enero. La estadounidense no ha dejado de sorprender con su pop oscuro y su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es la prueba de ello. De hecho, podría llevarse también el Grammy a mejor álbum del año. Pero si ha habido una canción de ella que ha roto todos los esquemas este año ha sido Bad Guy. No solo ha conseguido posicionarse como número 1 de la lista Billboard durante varias semanas, también ha conquistado a Justin Bieber (que quiso sumarse a la fiebre Eilish con un remix). Bad Guy tiene una letra pegadiza, un sonido propio y una melodía que no te puedes quitar de la cabeza. Sin lugar a dudas, se trata de las canciones del año y, por supuesto, debería estar entre las nominadas.

Someone you loved – Lewis Capaldi

Sin duda, este joven escocés ha sabido enamorar a medio mundo. Y Someone You Loved es la prueba absoluta de ello. ¿Qué tiene esta canción que ha calado tanto? Sencilla, sentida y con una melodía totalmente relajada, cuando escuchas detenidamente este tema, algo se remueve por dentro. Será su historia o la manera del artista de empatizar con su público, ha sido una de las más escuchadas de los últimos meses, llegando hasta lo más alto de las listas de éxitos de muchos países. Con ella, Capaldi y su voz profunda se han coronado como los reyes de las baladas. Un temazo digno de conseguir el Grammy.

Truth Hurts – Lizzo

Ha tardado en triunfar, pero cuando ha llegado a convertirse en número uno lo ha hecho por la puerta grande. Lizzo creó en 2017 una canción que ha encantado a las más divas del pop -como a la mismísima Rihanna-, a medio mundo y ahora, también a los Grammy. La canción ha cogido tal expectación que ya acumula más de 170 millones de reproducciones en YouTube y, quién sabe, puede que la rapera se vaya a su casa con muchísimas visualizaciones y un galardón debajo del brazo. ¿Está entre tus candidatas favoritas?

Hard Place – H.E.R

Según avanzan los recursos y tecnologías, la producción musical va adquiriendo mayor complejidad y un protagonismo en ocasiones excesivo en los singles de los/as artistas. Hard Place es un ejemplo perfecto de que, muchas veces, un sonido más simple, descarnado y sin florituras puede lograr que una canción funcione precisamente por fluir con naturalidad y preferir la sencillez frente a los artificios. Aun así, no hay que olvidar que el tema de H.E.R viene también firmado por el reputado productor Rodney Roy Jerkins, que ha trabajado mano a mano con grandes iconos femeninos como Janet Jackson, Whitney Houston o Beyoncé y que, además, ya cuenta a sus espaldas con dos codiciados premios Grammy por su colaboración en Stay With Me de Sam Smith (Mejor Grabación del Año 2014) y Say My Name de Destiny’s Child (Mejor Canción R&B en 2001) ; “el que a buen árbol se arrima…”. El tercer pilar de esta composición lo sujeta Ruby Amanfu, que aporta la calidad que solo un músico afianzado en Nashville puede sumar. Después de la voz de Gabi Wilson, la gran protagonista es la guitarra, que se eleva en los momentos clave gracias a los delicados coros y las disimuladas pero acertadas teclas. Hard Place es una balada al más puro estilo R&B que habla, como explica su propia autora, de “cuando sabes que algo no es bueno para ti o quizás sí lo sea pero realmente no sabes lo que quieres”. La canción forma parte de I Used To Know Her, el último LP de la californiana, también nominado a los Grammy en la categoría Álbum del Año.

Bring My Flowers Now – Tanya Tucker

Con casi cincuenta años encima de los escenarios, Tanya Tucker es una de las mayores estrellas del country que hay en Estados Unidos. Acompañada solo de un piano, Tanya se abre en canal para hablar sobre el amor y el paso del tiempo. Una letra que pone la piel de gallina y que es su principal fuerte. Bring My Flowers suena como una de las favoritas en las categorías de Mejor Canción Country y Mejor Grabación Country del año. Además, la artista también está nominada a mejor Disco Country del año. Puede que con Bring My Flowers Now se lleve su primer Grammy a casa. Tanya no ha tenido mucha suerte en los premios y, aunque ha estado nominada anteriormente hasta diez veces, siempre se ha ido con las manos vacías.