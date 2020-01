¿Qué tienen de especial los discos nominados a mejor álbum 2020?

No queda nada para que conozcamos los ganadores de los Grammy 2020, los premios musicales más reconocidos de la industria. Junto a Grabación y Canción del año, la de Mejor Álbum es una de las categorías más importantes para todos los artistas.

Este año, en su 62 edición, encontramos ocho grandes discos que han marcado el 2019. Entre ellos hay de todo: rock, pop, hip hop, rap o R&B. ¿Y qué artistas se encuentran nominados? Desde estrellas consagradas hasta cantantes emergentes cuyos álbumes de presentación han conquistado al público y la crítica. Para comprender mejor qué tienen de especial estos trabajos, en LOS40 los diseccionamos y te destacamos lo que más llama la atención.

nominados a mejor álbum para los grammy 2020 I,I - Bon Iver

Norman Fucking Rockwell - Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Thank U, Next - Ariana Grande

I Used To Know Her - H.E.R.

7 - Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

Father of the Bride - Vampire Weekend

Con Thank U, Next, Ariana ha sido más Ariana que nunca (porque aunque tenga una de las mejores voces del mercado lo que a ella le gusta es el R&B). Sin lucir tanto su voz en las producciones y apostando por letras arriesgadas y provocadoras, la de Boca de Ratón se pasa a un sonido más urbano. Eso sí, sin abandonar la esencia pop que la ha llevado a ser una de las divas del momento. Eso sí, la joven deja de lado las baladas que invadían sus anteriores trabajos.

Con una producción impecable, Thank U, Next es un viaje instrospectivo de la artista a través de doce canciones. Grande se mueve como pez en el agua en el estilo R&B, utilizando bases conocidas como la banda sonora de Sonrisa y lágrimas o el audio de Neil Armstrong llegando a la luna. Pero si hay algo que ha cautivado a la crítica y a los fans del álbum ha sido la desgarradora sinceridad de Grande en las letras. Sin lugar a dudas, el trabajo más sincero de la cantante.

Temas destacados: Thank U, Next, 7 Rings y NASA son tres temazos que ya forman parte de la historia del pop. Además, te recomendamos ver el videoclip del primer tema, todo un homenaje a las películas adolescentes de los noventa.

¿Qué éxito ha tenido este disco? En Estados Unidos ha sido uno de los álbumes más escuchados. Además, Ariana ha conseguido sus dos primeros números 1 de Billboard gracias a Thank U, Next y 7 Rings. ¡Nada mal!

Portada de 'Thank U, Next' / UMG

Father Of The Bride - Vampire Weekend

Han pasado once años desde que los chicos de Vampire Weekend interrumpieran en la escena musical. Desde entonces, la banda ha ido experimentando dentro del pop rock hasta llegar a este cuarto álbum: Father Of The Bride. Bajando el tono de su anterior trabajo, Modern Vampire Of The Weekend (del que lo separan casi seis años), han optado por un soft rock mucho más amigable en el que los sonidos de guitarra y melodías al piano cogen protagonismo. Ejemplo de ello es la maravillosa Harmony Hall o Hold You Now, donde escuchamos hasta un coro celestial.

Y es que en la gran diversidad de sonidos de la producción está el éxito de este álbum. Encontramos palmas flamencas en Sympathy, escuchamos folk en Big Blue y bonitas baladas como My Mistake. Vampire Weekend saben perfectamente medir el nivel de producción de cada tema, porque a veces menos, es más.

Temas destacados: Desde la compleja We Belong Together, hasta las preciosa y sencilla Sunflower, pasando por la balada de Jerusalem, New York, Berlin.

¿Qué éxito ha tenido este disco? Además de conseguir el favor de la crítica, el álbum consiguió posicionarse en el número 1 de la lista Billboard.

Portada de 'Bride of the Father' / Sony Music

Lana del Rey - Norman Fucking Rockwell

Reina de una estética ya completamente suya, Lana Del Rey se ha ganado al mundillo de la música con Norman Fuckin Rockwell. Con este sexto álbum, la cantante se consagra como dueña de un estilo inconfundible del que además es pionera, siendo este proyecto la firma de su puño y letra que la acredita como creadora de una nueva forma de entender, sentir y hacer música. En él, la estadounidense recoge el testigo de la obra de grandes de la canción como Lou Reed, Bob Dylan o Kurt Cobain, así como figuras literarias imprescindibles como Allen Ginsberg, Vladimir Nabokov, Sylvia Plath o Scott Fitzgerald.

Aparentemente, en N.F.R nos encontramos con la Lana sexy y melancólica de siempre; sin embargo, al escuchar el álbum detenidamente notamos una nueva madurez. Las letras, que aspiran a la grandilocuencia de Dylan o Leonard Cohen y hacen de ella una de las letristas más destacadas del momento, recurren al imaginario estadounidense y utilizan los iconos tradicionales de esta cultura para abordar temas tan diversos como la masculinidad frágil, episodios emblemáticos de la historia de la música o reflexiones sobre sí misma. En este trabajo, sucesor de Lust For Life, hay amor tóxico, pasión enfermiza, autoconocimiento destructivo, sexo masoquista y admiración celosa. En cuanto al género musical, da igual si la composición se asienta sobre ritmos característicos de la música urbana, si todo el peso de la melodía la lleva un solo instrumento o si en medio del tema se monta una auténtica jam electrónica; todas y cada una de las canciones de la estadounidense utilizan el formato característico de la balada. Sin embargo, también es cierto que de tanto recurrir a él, Elizabeth ha logrado crear una "variación" de este esquema que lleva su nombre. Por ello, a pesar de que la intérprete se resiste a acomodarse y tiene a experimentar con sonidos y estilos diferentes es imposible que se deshaga de esa conexión que ha creado con su papel como baladista.

Norman Fuckin Rockwell triunfa por su elegancia, su complejidad y por ser la máxima expresión de la inimitable personalidad de su autora.

Temas destacados: Norman Fucking Rockwell, Doin' Time y Hope Is a Dangerous Thing For a Woman Like Me to Have - But I Have It'

¿Qué éxito ha tenido el disco? Mejor disco del año por Pitchfork (con una calificación de 9'4), alcanzó el Número 1 en 6 países incluyendo el Top en la Lista Billboard Top Alternative Albums, conquista a la crítica musical de medios como The Guardian o The Independent.

Portada de 'Norman Fucking Rockwell' / UMG

7 EP – Lil Nas X

¿Cómo no iba a estar nominado el álbum que contiene uno de los mayores hits de la década? Lil Nas X supo juntar uno de los géneros más queridos en Estados Unidos con el rap, y mientras permanecía en las posiciones más altas de las listas de todo el mundo, movió ficha publicando su EP debut. 7 EP, que era uno de los álbumes más esperados del verano, tenía el ingrediente secreto para el éxito de 2019: La fusión de géneros.

Si bien el Old Town Road –tanto el remix como la original, ambas incluidas en el álbum-conseguía el equilibrio perfecto entre el rap y el country, el resto del disco va bailando entre esos géneros hasta llegar a tontear con el rock. Así, Rodeo es una acertadísima colaboración con Cardi B que cambia el rap por el trap pero que mantiene el espíritu country de su colaboración con Billy Ray Cyrus. Panini, un segundo single que repitió éxito de cifras en EEUU, trae una base trapera que podría haber pegado el campanazo con su sample de In Bloom de Nirvana de no ser porque Lil Nas X se preocupó de decir que lo había hecho “sin querer”. Travis Baker -batería de Blink 182- es la colaboración clave que termina confirmando el hecho de que Lil Nas X es puro presente musical en la popera F9mily (You and Me). Un artista que nos trae un soplo de aire fresco en el rap –como artista y como persona- y, pese a no tener un EP redondo, ha hecho que la Academia se fije en su debut gracias a un tracklist cambiante, animado y muy actual.

Temas destacados: Sin mencionar el obvio Old Town Road Remix, Rodeo y Panini brillan por ser la extensión perfecta del sonido fusión presentar con ritmos urbanos actuales y F9mily como tema principal de su cambio de estilo.

¿Qué éxito ha tenido este disco? Aunque con críticas mixtas, el éxito de este disco lo avala el fenómeno Old Town Road. Sin embargo, Panini consiguió replicar parte de su repercusión y la posibilidad de que Rodeo se lance al mercado single junto a Cardi B da esperanzas a algunos fans de seguir manteniéndose en lo más alto.

Portada de Lil Nas X / Columbia

Cuz I Love You – Lizzo

Vozarrón, talento para el baile y un carisma que ha ido conquistando a la audiencia desde EEUU al mundo. Cuz I Love You llegó al panorama musical reivindicando el amor propio ya desde su título, empoderando a Lizzo como una figura más que necesaria en el pop internacional.

Truth Hurts, Juice y Boys fueron los primeros temas que demostraron que el cuarto disco de la cantante estaba lejos de tildarse de ‘one hit wonder’ y trae un estilo personal, necesariamente explícito y con un mensaje que sabe revalorizar cada tema a cada escucha. Las colaboraciones -con Gucci Mane, ¡o con la mismísima Missy Elliot!- refuerzan un tracklist con altibajos, pero que va cambiando del funk al rock pasando por el R&B y el hip-hop, y que suena a nueva década: Una cosa que la Academia suele agradecer con creces.

Temas destacados: El Tempo de Missy Elliot para los más puretas, Truth Hurts para los más reivindicativos y Water Me para los más sentidos –pero con ganas de darlo todo-.

Portada de 'Cuz I Love You' / Atlantic Records

¿Qué éxito ha tenido este disco? Reconocimiento social, paso por las listas de todo el mundo… Cuz I Love You no es un debut, pero sí ha descubierto a Lizzo para mucha gente. Un éxito potencial que se muestra mes a mes, incluso habiendo sido publicado el pasado mes de abril.

When We All Fall Asleep, where do we go? - Billie Eilish

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es un disco coherente que muestra una madurez atípica tanto para una artista de tan corta edad como para un primer proyecto. A pesar de dejarse influenciar por figuras musicales como Gorillaz, Buriel, Lana del Rey o Eminem, la artista ha conseguido crear su propio estilo y sonido.

Oscura, siniestra, lúgubre o melancólica son algunos de los adjetivos que pueden asociarse a su música. Todo con un toque de humor ácido. Estas características se intensifican en el disco, que sigue esa estética entre emo y urbana que ha hecho que la artista se convierta en un fenómeno entre adolescentes. Y es que, al fin y al cabo, su storytelling es precisamente ese: el de una chica joven que descubre el mundo y a sí misma a través de sus gustos, inseguridades y aspiraciones. El de Eilish es un trabajo imprescindible dentro del panorama musical actual, al igual que ella es una artista clave del mismo. No cabe duda de que con él abre a lo grande el principio de una larga trayectoria que, con el tiempo, no hará sino mejorar.

Temas destacados: All the Good girls go to hell, Bad Guy y Wish you were gay.

¿Qué éxito ha tenido este disco? Billie Eilish ha conseguido vender cuatro millones de copias de este álbum, consiguiendo ser número 1 varios países. Además, consiguió debutar en como número en la lista Billboard 200 en su primera semana.

Portada de 'When We All Fall Asleep, where do we go?' / UMG

I. I - Bon Iver

Bon Iver se ha pasado el juego. Su último disco, que cierra un ciclo en su carrera al completar las cuatro estaciones que conceptualmente representan cada uno de sus proyectos (Fore Emma, Forever Ago sería el invierno, Bon Iver la primavera, 22, A Million el verano y este último el otoño), es una obra maestra a todos los niveles que demuestra que Justin Vernon no solo es un maravilloso músico, sino que es uno de los mejores compositores, productores/ingenieros y (en fin) artistas del mundo.

En i,i la esencia del estadounidense alcanza su máxima expresión. El título no solo representa la 'temática' (más bien filosofía) de la que nacen las canciones que lo componen, el comprender y definir nuestra individualidad como punto de partida (y no como finalidad) para establecer conexiones con los demás y formar parte de algo mayor; también define la forma en la que está concebida la propia grabación del disco, un maravilloso collage de sonidos, recursos (algunos de ellos recuperados de sus anteriores álbumes, otros totalmente nuevos) y colaboradores (entre los que encontramos a figuras tan destacas como James Blake o Moses Sumney) donde cada una de las piezas y figuras que intervienen están elegidas con precisión, intencionalidad y maestría.

i,i es un disco innovador, bello, profundo y personal cuyos tracks abordan cuestiones de relevancia como la necesidad de poner fin a la masculinidad tóxica (U, Man Like), recuperar el vínculo con la naturaleza (Naeem) o trabajar el autodescubrimiento (iMi).

Temas destacados: iMi, U, Man Like, Hey Ma' y 'Naeem.

¿Qué éxito ha tenido este disco? El disco recibió muy buenas críticas, recibiendo una puntación media de 80 sobre 100 en Metacritic. Además, recibió grandes elogios de medios como The Observer, The Independent o The Guardian.

Portada del álbum / Jagjaguwar

I Used To Know Her: Part 2 - H.E.R

Tras su aclamado debut con H.E.R (2017), Gabi Willson regresa con I Used To Know Her, un disco donde mantiene intacta tu magnética vulnerabilidad pero deja notar que la artista es cada vez más dueña de su música y que lo que en un principio surgio de su genuidad ahora es claramente intencional.

Las canciones que componen el álbum nacen de los conflictos de la artista consigo misma (Something Keeps Pulling Me Back) y con el mundo que le rodea (Lord Is Coming). La producción del disco, cuyos tracks se asientan sobre las bases del R&B pero incorporan estéticas y recursos propios de otros géneros como el pop o el hip-hop, deja claro que su autora se ha vuelto más ambiciosa y aspira a encontrar un sonido tan distintivo e irrisestible como el de The Weekend o Solange. El suyo, que adopta una forma más definida en este nuevo disco, navega entre la melancolía, la introspección y la ternura.

Temas destacados: Lord Is Coming, Hard Place y Something Keeps Pulling Me Back.