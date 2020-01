El Nº1 de LOS40 esta semana es ‘Tabú’

Diez semanas y una subida de dos posiciones, desde el #3, es lo que le ha costado a Pablo Alborán y Ava Max lograr el número uno de LOS40 con Tabú. Una colaboración sorprendente, por lo dispares que son los dos artistas, pero que funciona a las mil maravillas. Prueba de ello es que acumula ya 24 millones de reproducciones en YouTube. El tema se presentó en medio de una gran expectación a primeros de noviembre en la plaza de Callao de Madrid, y poco después lo interpretaron en directo en la entrega de LOS40 Music Awards, en la que ella se llevó el premio a la Mejor Canción Internacional por Sweet but psycho.

De este modo, Tabú engrosa los números uno del malagueño en la lista y también devuelve a la estadounidense a la posición de honor, algo que —¡impresionante!— ha conseguido con sus tres singles consecutivos: Sweet but psycho, So am I y ahora este tremendo dúo con Alborán. Y, atención: ella tiene actualmente otro tema en el chart, Torn, que veremos si sigue el mismo camino.¡Enhorabuena a ambos!