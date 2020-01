Omar Montes envía un mensaje a Susanna Griso: “Por favor, ven conmigo”

El de Pan Bendito se ha convertido en uno de los artistas más mediáticos. Desde su enfrentamiento con la franquista Pilar Gutiérrez a las inesperadas colaboraciones que tiene preparadas. No hay día que Omar Montes desaparezca de las portadas de todos los medios. Y como esperábamos, la historia vuelve a repetirse esta semana.

Omar visitó Espejo Público junto a Ana Mena, y las palabras que regaló a Susanna Griso ha revolucionado las redes. Tras ofrecer la actuación de la canción que comparte con la malagueña, la presentadora les agradeció su presencia en plató, a lo que el artista decidió contestar con las palabras de "Qué guapa eres, hija". Susanna no pudo evitar el rubor de sus mofletes. Aunque no todo quedó ahí.

El pasado martes 21 de enero, Omar y Ana visitaron también el programa Hoy No Se Sale, emitido en UBEAT y presentado por Ibai Llanos y Kapo013. Tras momentos de risa y mucha diversión, los presentadores dieron la oportunidad al artista de enviarle un mensaje al amor platónico al que se declaró en pleno directo.

"Susanna, si me estás viendo, no me importa lo que hiciste con Viggo Mortensen. Desde que me conociste a mí, pa'lante, y todo el pasado se olvidará. Por favor, ven conmigo", declaró el intérprete de Alocao en referencia a la escena que Griso protagonizó con el actor en una cama en mitad de un plató.

Como mencionamos en líneas anteriores, estas palabras no tardaron en revolucionar las redes sociales y, aunque aún no haya rastro de la respuesta de la presentadora en su perfil, estamos seguros/as de que no tardará en reaccionar a esta declaración de amor. ¿Aceptará la propuesta de Omar? Tendremos que esperar para saberlo.

Nuestro protagonista vive una de las etapas más prometedoras de su carrera. En el mismo programa de Ibai y Kapo, aseguró que prepara su nuevo trabajo junto a Cosculluela y Lil Pump. Unos proyectos que llegarán después de Pegamos Tela con Lérica y Abraham Mateo y No Me Olvida con Robledo y Quimico Ultramega. ¡Éxitos, éxitos y más éxitos!