¿Podría estar Bad Bunny detrás del remix de 'Tusa'?

Indiscutiblemente Tusa se ha convertido en el éxito latino de la temporada. Una increíble combinación girl power formada por Karol G y Nicki Minaj con la que, juntas, han logrado que todos tengamos su estribillo en la cabeza, a pesar de que muchos desconozcan qué significa esta palabra. Una fusión de talentos femeninos en la que parece que pronto podría incluirse la voz de un cantante masculino en su versión remix. Al menos eso es lo que se comenta en las redes sociales después de que, nada más y nada menos que, Bad Bunny dejase la puerta abierta a la duda en su cuenta de Twitter.

Tras los rumores sobre la posible presentación de una nueva versión de este éxito internacional, ha sido un fan quien ha levantado las sospechas al mencionar directamente a Bad Bunny en su post, pidiéndole por favor que, en caso de ser real el inminente lanzamiento de una nueva Tusa, no fuera a "estropear" el tema original, considerado ya un himno del género latino. Una mención ante la que el puertorriqueño ha decidido no quedarse callado, mostrando su ofensa con cierto sarcasmo. Aunque bien es cierto que, en caso de no defenderse por sí mismo, el creador de Callaíta tiene una legión de fans que han respondido por él inmediatamente, argumentando que, de ser él quien se ponga manos a la obra con el nuevo remix lo haría mejor que bien, tal y como hizo anteriormente con Te Boté, en cuyo remix entraron Nicky Jam y él; Soltera, junto a Lunay y Daddy Yankee, o No me conoce con Jhay Cortez y J. Balvin.

Todo esto ocurre justo algunos días después de que el considerado por muchos "rey del trap latino" publicase una historia en Instagram cantando de lo más feliz este gran tema de desamor, lo que ha hecho que salten todas las alarmas al sumar todas las piezas del rompecabezas. Tan posible se cree el lanzamiento de Tusa con Bad Bunny que, de hecho, ya hay incluso algunos followers que se aventuran hasta a vaticinar que el supuesto remix se publicará el próximo 14 de febrero, haciéndolo coincidir con el día de San Valentín. ¿Estaremos ante una nueva Tusa versión 2020?