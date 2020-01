Una muñeca de 'Frozen', supuestamente embrujada, aterroriza a una familia

Parece ser que a la princesa de Disney Elsa no le basta con reinar en Arendelle y en la cartelera mundial, si no que también quiere hacer sus pinitos en el género del terror. O al menos, así lo contaría una familia de Estados Unidos que asegura poseer una muñeca de la popular protagonista de Frozen que está embrujada.

Por increíble que parezca, la familia Madonia, residentes en Texas, aseguran que la muñeca tiene comportamientos muy extraños desde que la compraron en 2013, hace ya más de seis años. Durante todo este tiempo jamás le han cambiado las pilas y, a pesar de ello, ¡Elsa sigue cantando y hablando! ¡Y en varios idiomas! Lo peor de todo y lo que más les asustó, es que también lo hace apagada , incluso, sin pilas. ¡Jamás Let it go dio tanto miedo! Ante tal situación, la familia comenzó a sentir un poco de miedo, por lo que decidieron deshacerse de la muñeca. Según cuentan, han sido varios los intentos por librarse de ella, tirándola a la basura de manera convencional o dentro de varias bolsas y, los Madonia aseguran que Elsa siempre vuelve inexplicablemente a su vivienda.

La muñeca "Elsa", supuestamente embrujada. / Twitter @oronoticiaspue / Twitter

Un suceso ante el cual, incrédulos, se decidieron a lanzar un mensaje en Facebook con intención de encontrar a aquel que les estuviera gastando una broma pesada, ya que, aseguraron haber interrogado a todo su entorno sin haber conseguido ninguna explicación lógica. Un mensaje que, como era de esperar, se ha hecho viral y ha logrado dar la vuelta al mundo, pero, tras el cual siguen sin obtener respuesta ante este supuesto embrujo de la muñeca.

En estos momentos, Elsa, ha sido enviada a un experto en este tipo de asuntos paranormales, quien está estudiando si hay algo extraño en esta "diabólica" versión de la princesa Disney mientras la tiene atada a su camioneta para "que no escape". Se dice muchas veces que la realidad supera la ficción y este sería perfectamente uno de esos casos, aunque no todos están muy convencidos sobre la historia y hay opiniones para todos los gustos. Y tú, ¿seguirías teniendo a la Reina de las Nieves en casa tranquilamente o el pánico se apoderaría de ti?