Dreambeach Festival confirma a Shaquille O'Neal (DJ Diesel)

Shaquille O'Neal visitará España este próximo verano pero no para ningún proyecto relacionado con el baloncesto o el deporte. La leyenda de la NBA actuará a principios de agosto en Dreambeach Festival, el mayor evento de música electrónica de España, con su alias musical DJ Diesel.

El mítico ex pívot se presentará ante 25.000 personas en el escenario principal de Villaricos-Palomares (Almería), compartiendo programación con deejays punteros a nivel global como Dimitri Vegas and Like Mike o Alison Wonderland (con quién hemos tenido el placer de hablar del que será su estreno en este mismo festival).

Hace no mucho, pudimos ver a este gigante del baloncesto disfrutando como uno más de Tomorrowland 2019 pero antes había hecho sus pinitos como DJ. Un evento en el que estuvo sobre el escenario tanto este año como en el de su debut, el 2015. Actuó en el escenario principal y a lo largo del evento se le vio bailando entre el público como uno más. Los vídeos de su conexión con la gente fueron la imagen más viral de la cita. Lo presentaron como ‘el DJ más grande del mundo’. El verano pasado también pisó el escenario de Ushuaïa Ibiza y se le vio disfrutando de las calas de Formentera con su familia.

Anuncios 'por todo lo alto'

El fichaje de Shaq (New Jersey, 1971) para la 8ª edición de Dreambeach Festival (5-9 agosto) ha sido la principal novedad anunciada hoy en una rueda de prensa celebrada en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Los organizadores han estado arropados por Antonio Fernández Liria, alcalde del municipio que acoge la cita, Cuevas del Almanzora; y por el diputado de Turismo de la Diputación de Almería, Fernando Giménez.

No ha sido la única novedad. Dreambeach Villaricos ha confirmado las sesiones del maestro italiano del Techno Enrico Sangiuliano, y también a Eptic y Habstract, dos reconocidos DJs de Drum and Bass. La otra gran novedad ha sido la celebración de un concierto especial fuera de cartel de Bad Bunny en el recinto del festival, organizado por una promotora musical externa, la empresa Concert Route 2020.

SORTEO 🔘 ENTRADA CONCIERTO BAD BUNNY.



1⃣ Da RT.

2⃣ Síguenos.



Próximamente más info sobre la fecha y primeras entradas. pic.twitter.com/FZ06aUSKht — Dreambeach Festival (@DreambeachFest) January 23, 2020

Baloncesto y música

La música no es una afición nueva para O’Neal. En su biografía cuenta que se enamoró de la figura del deejay cuando asistió a un concierto de Public Enemy a los 14 años. “Corté la hierba de los vecinos, paseé perros y ahorré cada céntimo hasta reunir 200 dólares para comprarme una mesa de mezclas en una tienda de empeños”, confiesa. Al poco de debutar la NBA, en 1993, lanzó un álbum de Hip-hop, ‘Shaq Diesel’, que fue disco de platino y escaló hasta el puesto 25 de la lista Billboard en EEUU.

Entre 1992 y 2011 llegarían sus éxitos deportivos como jugador de Orlando Magic, Los Ángeles Lakers y Miami Heat, entre otros. Con sus imponentes 2,16 metros de altura y 140 kilos, nadie pudo parar a Shaq bajo los aros y ganó 4 anillos de la NBA, un Oro Olímpico en Atlanta 1996 y fue convocado 14 veces para el All-Stars.