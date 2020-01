Maluma celebra su 26 cumpleaños (literalmente) por todo lo alto

Si hay alguien que ha demostrado saber cómo celebrar su cumpleaños ese es Maluma. El colombiano, quien ya presume de tener 26 primaveras, ha festejado su día más especial dando una inmejorable bienvenida a una nueva etapa, de la que se espera un nuevo álbum muy jamaicano y poniendo el broche final a uno de los años más importantes de su vida en el que ha cumplido un sueño junto a Madonna, rodado una película con Jennifer López o nominado a los Premios Grammy por su álbum 11:11.

Maluma en su jet privado. / Instgram @maluma / Instagram

Un cumpleaños que arrancaba por todo lo alto, literalmente, con una pequeña fiesta a bordo de su propio avión en la que no faltaba detalle, con pastel y globos incluidos. Aunque eso no era nada comparado con lo que vendría después. Al intérprete de Felices los 4 le esperaba una gran reunión con una "norma": ir vestidos todos de blanco. Un entorno idílico que el cantante no ha dudado en mostrar en sus redes sociales, donde también enseña un lujoso reloj entre sus regalos. Rodeado de sus seres más queridos, incluyendo sus padres, también ha compartido un vídeo en el que cantan en grupo uno de los hits más polémicos del artista, Cuatro Babys.

Una noche de desenfreno total a juzgar por cómo describía el propio Maluma su estado por la mañana: "Hoy enguayabito (resaca) pero valió la pena, miren cómo la pasamos ayer! Gracias de todo corazón por sus buenos deseos de cumpleaños, me llenan el alma. Ya son 26 no tan Maluma Babyyyy."

Por supuesto, no han faltado las felicitaciones de muchos de los rostros más populares. Entre ellas una de las que más curiosidad despertaba, la de su ex novia la modelo Natalia Barulich, a quien hace unas semanas Maluma le felicitaba su cumpleaños de una manera muy amorosa, tanto que, levantó algunas sospechas de reconciliación. Ella no ha dudado en manifestar los orgullosa que se siente del colombiano.

Felicitación de Natalia Barulich a Maluma. / Instagram @natalia / Instagram

Sin embargo, una de las que más interés ha despertado por lo que ha dicho y cómo lo ha dicho ha sido la brasileña Anitta, quien acompañaba una amplia secuencia de imágenes de ambos por este intrigante mensaje: "Feliz cumple, amor mío. Te amo, te odio, te amo nuevamente. Para siempre..." Una felicitación que no ha sido indiferente entre aquellos que ya los relacionaban desde hacía un tiempo y que se intensificaron con su trabajo en La Voz México.

¿Será una declaración indirecta? ¿O complicidad y amistad entre compañeros de profesión? Hay opiniones para todos los gustos. Sea como sea, ¡feliz cumpleaños, Maluma!