Maluma no puede evitar las lágrimas cuando ve uno de sus sueños hecho realidad

Maluma se ha convertido en uno de los nombres con mayúsculas de la música urbana que está conquistando el mundo. Pero si por algún momento habías pensado que su sueño ya se había hecho realidad… puede que tengas razón pero solo en parte porque llegar a lo más alto no ha sido siempre su única meta.

Día a día va superando retos y consiguiendo objetivos nuevos y uno de los últimos ha conseguido sacarle unas cuantas lágrimas por la emoción.

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado…”, ha recordado sobre sus inicios.

Pero claro, aunque está muy manido el dicho, ‘la vida da muchas vueltas’, esconde mucha realidad y ahora esos que le cerraron las puertas seguro que estarían encantados de recibirle con los brazos abiertos.

“Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos!!!!”, añadía junto al vídeo que ha compartido en redes como prueba de un nuevo sueño cumplido, “bienvenidos a ‘Royalty Air’, con este tocamos la Luna”.

Maluma ya tiene su propio avión y eso es un privilegio del que no pueden presumir todos. El haberlo conseguido le ha inspirado un mensaje a los que le siguen para que no olviden que los sueños se hacen realidad. “Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran”, transmitía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 1 Sep, 2019 a las 6:58 PDT

“Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad!!!”, terminaba diciendo para que nadie se rinda y persiga lo que quiere. Él lo ha conseguido y son muchos los que han reconocido su mérito.

“El mundo se hace más pequeño!!! Felicidades mi Juan!!!”, le comentaba J Balvin. “Papi, yo ya me escogí una de esas sillas pa todo el año. Qué chimba mi perroooo. Ay ay ayyyy!!!”, añadía Pipe Bueno.

“Parece que fue ayer cuando hablabas de este sueño que ahora se ha hecho realidad”, escribía su novia, Natalia Barulich. Un sueño que según Zion es “muy merecido perro. Dios te siga bendiciendo”.