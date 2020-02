Madonna (por fin) actúa en Londres en un concierto sin 'smartphones'

Durante las últimas semanas, el estado de salud de Madonna ha sido uno de lo temas que más en vilo han tenido al mundo de la música con miles de fans preguntándose qué le ocurre realmente a la cantante y, aunque ha vuelto a los escenarios, la preocupación por la Reina del Pop no cesa. Una alarma que saltó tras la cancelación de varios de sus conciertos, entre ellos el de Lisboa por el que se disculpaba con este mensaje: "Pido disculpas por tener que cancelar, pero tengo que escuchar a mi cuerpo y descansar."

El asunto no quedó ahí y también tuvo que posponer su concierto del día 27 en Londres, esta vez al menos con una explicación, el problema de rodilla que sufre la artista y por el que ya se le ha visto cojeando en alguna ocasión e, incluso caminando con bastón. Finalmente, Madonna pudo hacer su show en Londres tras una jornada completa de reposo. Un directo en The London Palladium en el que sus seguidores se volcaron por completo con la artista, eufóricos por poder, al fin, disfrutar del esperadísimo concierto de Madame X World Tour.

Madonna dice "no" a los móviles en sus conciertos

Un evento en el que no han faltado las sorpresas, aunque no hayan tenido que ver con la salud, ¡los smartphones han sido los protagonistas! No han sido pocos los que se han quedado desolados al descubrir que no podían acceder al concierto de Madonna en Londres con su teléfono móvil o, mejor dicho, en condiciones normales, algo que ha mantenido a lo largo de su gira. La Reina del Pop, cansada de actuar frente a miles de pantallas impuso en su concierto la norma de guardar los móviles y relojes inteligentes en unas cajas especiales para la ocasión. Dichos envases se abrirían automáticamente al finalizar el show. Una medida que ha generado opiniones de todo tipo, aunque no es una medida en la que Madonna sea pionera. Antes de ella, Alicia Keys ya estuvo en el punto de mira por ello. Sin embargo, se trata de una tendencia en auge y que cada vez más artistas están dispuestos a utilizar, además de recintos como escuelas o tribunales.