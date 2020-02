Billie Eilish se pronuncia en defensa de Drake

En una entrevista el pasado mes de noviembre, preguntaron a Billie Eilish quién era la persona más famosa de la cual tenía el número en su agenda de contactos, a lo que ella respondió que Drake. Declaraciones a las que añadió que, de vez en cuando, se escribían y que era una persona muy agradable. Ese simple comentario fue suficiente para que muchos estuvieran alerta ante esta "relación" entre ambos artistas y fue entonces cuando comenzaron a circular ciertos rumores y sospechas que dejaban en un lugar poco apropiado al cantante de In My Feelings.

Comentarios ante los cuales Billie Eilish ha decidido cortar por lo sano, zanjando la polémica en una entrevista concedida a la revista Vogue, de la cual es portada en su nueva edición. "Todo el mundo es muy sensible. ¿Un hombre adulto no puede ser fan de un artista?", así de tajante respondía la ganadora de cuatro Premios Grammy ante su contacto con el rapero. Declaraciones que no dejó ahí e invitó a cada cual a que se preocupase de sus asuntos dejando, ya de paso, muy clara su orientación política con este mensaje: "Hay tanta gente por la que Internet debería estar más preocupado... O sea, ¿realmente me vais a decir que Drake es siniestro por ser fan mío pero luego vais a votar a Trump?¿Qué demonios es eso?"

Ver esta publicación en Instagram COVER OF VOGUE MARCH ISSUE 🤭 Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 3 Feb, 2020 a las 5:38 PST

Según la propia Billie, entre ambos artistas únicamente hay admiración y respeto y nada por lo que nadie tenga que preocuparse en cuanto a la diferencia de edad entre ellos. Algo muy parecido a lo que ocurrió con Millie Bobby Brown, ya que, la actriz de Stranger Things también se vio obligada a hacer unas declaraciones similares apartando cualquier asunto "siniestro" del horizonte.

Un supuesto escándalo que ha molestado bastante a la intérprete de Everything I Wanted y que no ha dudado en zanjar, como otros tantos rumores o asuntos que no han sido de su agrado, tal y como hizo hace apenas unos días con una youtuber que se hacía pasar por ella en público. Un hecho ante el cual, Billie respondió con una foto de su imitadora en sus historias de Instagram acompañada por este mensaje: "Por favor, deja de hacer esta mierda. No es seguro para ti y es malo para las personas que se lo creen. Me haces quedar mal". Desde luego la joven artista ha dejado más que claro que sabe muy bien cómo defenderse.