No judgement, nuevo single de Niall Horan

Hace más de dos semanas, Niall Horan confirmó que su segundo álbum de estudio estaba "oficialmente completado". De este álbum recibimos en primer lugar Nice to meet ya, un corte más rockero de lo que pudimos escuchar en su disco Flicker y que compuso con su equipo habitual (Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr y Ruth-Anne Cunningham); y poco después Put a little love on me, que habla de su ruptura con Hailee Steinfeld con la que mantuvo una relación de 10 meses compuesta junto a Jamie Scott, y Daniel Bryer y Mike Needle, con cuerdas arregladas y producidas por Greg Kurstin.

Además de estos dos sencillos, el músico británico había desvelado mediante varias pistas el título de otras cuatro canciones: Small talk, Still, Heartbreak weather y No judgement. Precisamente esta última ha sido la elegida por el ex One Direction para convertirse en el tercer sencillo de su esperadísimo segundo proyecto musical en solitario.

Con su anterior álbum, Flicker, consiguió llegar a lo más alto de las listas de todo el mundo, algo que espera reeditar con su segundo álbum del que de momento no conocemos título, fecha de lanzamiento, ni listado definitivo de canciones aunque sí ya los tres primeros hits: Nice to meet ya, Put a little love on me y No judgement.

Esta tercera canción escogida por Niall se podrá escuchar a partir del próximo 7 de febrero y a juzgar por sus propias palabras nos espera algo muy grande: "No podría estar más emocionado con esta canción ni aunque lo intentara". En su portada vemos al solista tocando la guitarra adelantando unos pocos segundos de este No judgement que parece que caminará por un pop muy tropical.

Couldn’t be more excited for this one if I tried. My new single ‘ no judgement ‘ is out Friday ! https://t.co/2LO3RksBT7 pic.twitter.com/AkKsel5gKk — Niall Horan (@NiallOfficial) February 3, 2020

"Estoy aquí tumbado escuchando las canciones de mi nuevo álbum y estoy tan excitado por cómo va a ser que no puedo esperar para que escuchéis lo bien que lo he estado pasando durante el último año. Tengo un álbum preparado y haremos gira a final de año, o quizás el que viene" escribía a finales del pasado 2019. Queda muy poco para que sus deseos se vayan cumpliendo.