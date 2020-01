El segundo disco de Niall Horan ya está listo

El segundo trabajo de estudio de Niall Horan se está haciendo esperar más de lo que a nosotros nos gustaría. Tras lanzar los dos primeros sencillos, el ex One Direction ya tiene listo su próximo proyecto musical según ha confirmado él mismo en sus redes sociales: "Album officially complete" ("El disco está oficialmente completado").

De este álbum recibimos en primer lugar Nice to meet ya, un corte más rockero de lo que pudimos escuchar en su disco Flicker, en un tema que habla de perseguir a una mujer voluble y que compuso con su equipo habitual que incluye a Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr y Ruth-Anne Cunningham. Dentro del videoclip escondió el título de otras cuatro canciones: Small talk, Still, Heartbreak weather y No judgment.

Pero curiosamente el segundo single no fue ninguna de ellas. De lo poco que sabíamos de este NH2 es que había una balada que compuso a piano llamada Put a little love on me que habla de su ruptura con Hailee Steinfeld con la que mantuvo una relación de 10 meses. Su estreno se produjo dos meses después de Nice to meet ya. Un éxito que va creciendo en intensidad y melodía a medida que avanza. Una de las piezas más bonitas y sinceras de Niall y probablemente, la mejor canción que ha escrito hasta el momento junto a tradicionales colaboradores como Jamie Scott, y Daniel Bryer y Mike Needle, con cuerdas arregladas y producidas por Greg Kurstin.

Album officially complete — Niall Horan (@NiallOfficial) January 16, 2020

En 2020 termina el viaje

Fue el propio cantante el que nos puso sobre la pista el pasado mes de junio de 2019 cuando desveló que tendría nueva música para estrenar a finales de ese mismo año. Parecía obvio que todo ese tiempo de silencio musical desde Flicker (2017) lo había pasado trabajando en un nuevo disco de estudio como confirmó poco después. Sin embargo, el tiempo se le echó encima y finalmente será en 2020 cuando llegue lo nuevo del británico.

En esos dos años de ausencia musical ha tenido tiempo de colaborar con artistas como Julia Michaels en su canción What a time incluida en Inner Monologue Part I. En varios encuentros con fans, Niall señaló que desearía trabajar también con Ariana Grande y Taylor Swift pero salvo que el listado final de canciones lo desmienta, parece que esos duetos tendrán que esperar, al menos, hasta su siguiente trabajo.

Con su anterior álbum, Flicker, consiguió llegar a lo más alto de las listas de todo el mundo, algo que espera reeditar con su segundo trabajo en solitario del que de momento no conocemos título, fecha de lanzamiento, ni listado definitivo de canciones.

El próximo abril Niall Horan comenzará una gira por Estados Unidos que le mantendrá durante un mes recorriendo diferentes estados. Y no estará solo ya que le acompañan dos amigos: Lewis Capaldi y Fletcher. Es de esperar que para entonces su nuevo proyecto ya esté a la venta.