Dani Martín y el pene que le ha salido del corazón

Desde hace algo más de un año, Dani Martín viene repitiendo como un mantra la frase Lo que me dé la gana, una actitud ante la vida que le ha servido para poner nombre a su nuevo disco en solitario. El primer ejemplo lo tuvimos con La mentira, una propuesta sonora alejada de su trayectoria musical. Y el pasado 31 de enero volvió a dejarnos ojipláticos con la canción que da nombre al álbum.

Una reivindicación de la libertad para decidir y hacer lo que uno quiere por encima de ese discurso de "tienes que ser perfecto y convertirte en alguien de provecho. Debes hacer una carrera convencional y ser ejemplo de esta sociedad, así conseguirás que todos estemos orgullosos de tu aporte vital" con el que comienza el vídeo. Una propuesta audiovisual creada por Alberto Van Stokkum en el que el músico madrileño se pinta a lo Joker, se rapa el pelo e incluso se tatúa un pene en el brazo.

Quizá hubiera alguien que pensara que el tatuaje era falso pero fue el propio Dani Martín el que se encargó de confirmar en las redes sociales que el tatuaje era tan real como su firme apuesta por la libertad musical de su cuarto trabajo en solitario. Sin embargo, no a todo el mundo le ha gustado este nuevo Dani Martín.

El intérprete ponía en su perfil oficial de Twitter este mensaje: "Hoy me llegó este mensaje: Vuelve Dani! Me parece bien que hagas lo que te dé la gana. A los adolescentes les flipa la canción. A los de tu edad y que te llevamos toda la vida siguiendo, no. Este tipo de bobadas (tatuaje obsceno) a los 25 vale, a nuestra edad no. Sigue tu rumbo. Toma las riendas y vuelve a ser tú, no se puede gustar a todo el mundo, pero tampoco nos dejes por el camino a todos los que llevamos toda la vida contigo. Tenemos la edad que tenemos nos guste o no. No dejes que el personaje se coma al verdadero Dani. (Aun así seguiré fiel y voy tres noches a verte al palacio, queda mucho disco y aún tengo esperanza de reencontrarte de nuevo). Desde el corazón y sin ánimo de ofender ❤️".

Un debate interesante abierto por un usuario que asegura ser seguidor habitual del artista y cuyos cambios de imagen y musicales parece no compartir. Dani Martín no ha dudado en responderle: "Hola, te aseguro que hago y he hecho lo que me apetece. Tal vez el sentido del humor salve la vida, tal vez reírse de uno mismo y no ser tan solemne y creerse tan importante nos haga sonreír y disfrutar. Yo no soy perfecto, ni hago lo que los demás quieren. No he venido a este mundo a agradar, ni a caer bien. Hago lo que me sale. Este disco me ha salido del corazón, el vídeo de LQMDLG me ha salido del corazón, tatuarme un pene me ha salido del corazón. Yo no me disfrazo. Yo soy todo esto que ves, el que hace baladas y el que hace una canción de libertad como Lo que me de la gana. Estoy muy feliz y no tengo q volver a ningún sitio porque estoy donde me nace y soy el que quiero. Esto es música. Es libertad. Esto es lo que uno expresa. Por supuesto que eres libre de opinar. Pero no le digas a nadie que sea lo que tú quieres que sea. También soy esto, lo he sido siempre. Con 42 también. Estoy vivo y feliz".

Tras dos años de composición y aproximadamente medio año de grabación, su cuarto proyecto musical como solista llegará en marzo de 2020. 11 canciones (más 3 caras B) que han sido mezcladas por Andrew Scheps y que encierran alguna colaboración que de momento sigue siendo un secreto.