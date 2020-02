Sia: "He decidido permanecer soltera por el resto de mis días y acabo de adoptar un hijo"

Si hay una artista que sabe cómo mantener su vida personal en el terreno estrictamente privado, esa es Sia. Tanto que, aunque no de una forma radical, aún sigue contando con Maddie Ziegler para reservar su imagen en la medida de lo posible. En esta ocasión y para variar, la cantante australiana ha decidido abrir su corazón para explicar que ha adoptado a un chico de 16 años y que lo ha hecho inspirada por un documental de HBO llamado Foster.

Lo contó en una entrevista para la revista GQ, con motivo de homenajear a Diplo, su compañero junto a Labrinth en la formación musical LSD. En dicha entrevista, Sia explicó que dicho documental aborda muy detalladamente cómo funciona desde dentro el sistema de adopciones y acogidas en Los Ángeles, mostrando varios casos reales muy impactantes a modo de ejemplo. Fue uno de ellos el que llegó hasta el corazón de la cantante, quien tras ver el documental, decidió hacerse cargo legalmente de un chico de 16 años quien jamás había tenido una casa de acogida permanente y había estado toda su vida yendo de una familia a otra. Unas declaraciones que pillaron totalmente por sorpresa a pesar de que, a través de Twitter ella misma habría comentado sus deseos de adoptar en el momento de haber visto Foster.

Aunque no han sido las únicas confesiones que llaman la atención de la cantante en esta entrevista. Sia también confesó radicalmente que "ha decidido permanecer soltera por el resto de sus días", ya que está totalmente volcada en su nuevo papel de madre. Sin embargo, no ha perdido la oportunidad de lanzarle una indirecta casi directa a Diplo, de quien ha asegurado: "Gran parte de nuestra interacción se basa en intentar no acostarnos juntos para no acabar arruinando nuestra relación profesional porque es un hombre increíblemente sexy." Eso sí, una vez ha dejado claro lo atractivo que le resulta su compañero le ha lanzado la oferta de que su puerta no está cerrada, siempre y cuando no sea para algo "con ataduras", tal y como ella misma ha expresado.

No sabemos si sus recientes cambios en su vida personal influirán en el lanzamiento de LSD cuyos fans aún esperar con ganas. Pero todo apunta a que, al menos de momento, la cantante tiene quehaceres más importantes que hacer y tendremos que conformarnos con Original, su reciente banda sonora para la película Dolittle.