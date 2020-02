Bad Bunny y Drake unen sus fuerzas de nuevo en el remix de 'Loyal'

Después del éxito que consiguieron gracias a la fusión de sus voces y sus estilos en Mía, Bad Bunny y Drake vuelven a unir sus fuerzas. En esta ocasión lo hacen de la mano de PARTYNEXTDOOR para hacer realidad una versión totalmente renovada de Loyal. Un remix sorprendentemente lento en el que el puertorriqueño acerca los ritmos hacia la música latina con su interpretación en castellano.

Un lanzamiento al que no le falta el toque romántico, ahora que San Valentín se acerca. En su versión original, es una canción para la que PARTYNEXTDOOR ya había contado con Drake, tal y como anteriormente había hecho en varios de sus trabajos como Recognize o Over Here, y que ahora han ampliado hacia los ritmos más urbanos latinos de la mano de Bad Bunny. Una forma con la que, seguramente, el artista canadiense se abra paso en el mercado latino, ya que la alianza con el puertorriqueño no podía haber llegado en un mejor momento tras su gran éxito en la Super Bowl. El remix de Loyal, por el momento, no cuenta con un videoclip, pero su audio ya supera el millón de reproducciones en YouTube.

Nuevos proyectos a la vista

Todos los que han formado parte de este Loyal se traen algún nuevo proyecto entre manos actualmente. En primer lugar, Drake sorprendía con una foto con Rosalía con un título que no dejaba indiferente a nadie y con la que abría la puerta a todo tipo de suposiciones sobre una posible colaboración con la catalana. Pero, más allá de las conjeturas, los otros dos miembros de este remix sí han confirmado sus próximos proyectos. En primer lugar, PARTYNEXTDOOR prometió disco para enero y, aunque se ha retrasado un poco, ha confesado que verá la luz en breve y que lo hará bajo el título PARTYMOBILE, del cual Loyal sería un pequeño aperitivo. Por último, tras su aparición sorpresa en el show de medio tiempo de la Super Bowl, Bad Bunny anunció nuevo proyecto llamado YHLQMDLG para este mismo mes. ¡Casi nada!