Natti Natasha prueba suerte como modelo

Natti Natasha se ha convertido en uno de los íconos del reggaetón a nivel mundial, pero parece que no es en lo único en lo que la dominicana despunta últimamente. La cantante ha sido seducida por el mundo de la moda y lo ha hecho, nada más y nada menos que por la puerta grande, ¡en la semana de la moda de Nueva York!

Y no fue la única cantante latina invitada a la pasarela. Gloria Trevi también disfrutó de la experiencia y ha confesado haberse sentido como una princesa. Ha sido para la firma The Blonds, que presentan su colección con temática religiosa rompiendo completamente con sus anteriores propuestas sobre villanos Disney. Máscaras, plumas y colores pastel no han faltado sobre Natti Natasha y Gloria Trevi como maniquíes. Además, después de haber desfilado con una gracia que ha hecho que se lleve los aplausos de la crítica, se ha atrevido también a pedir opinión a sus seguidores, que evidentemente, no han tenido halagos suficientes para ella: "Qué experiencia tan especial poder desfilar en el show de The Blonds! Me sentí como toda una Supermodelo. ¿Qué piensan de este tumbao? #nyfw"

Pero la experiencia de la cantante de Sin Pijama en la New York Fashion Week no terminaba con su primer desifle, si no que también ha estado muy presente en la presentación de Carolina Herrera, de la cual hablaba así a través de las redes sociales: "Hoy fue un día especial en el NYFW para mi , Poder estar ahí para presenciar y apoyar a un icono latino en el mundo de la moda como Carolina Herrera. Gracias por hacerme sentir como una Reina en este hermoso vestido." Evento en el que se ha codeado con estrellas como Dove Cameron.

¿Estaremos ante el inicio de una nueva aventura en la trayectoria profesional de Natti Natasha? Todo apunta a que la dominicana se siente como pez en el agua entre prendas y focos. Esperemos que, para tranquilidad de sus fans, no se deje seducir por el mundo de la moda tanto como para dejar de lado el de la canción y que sus seguidores no comiencen a desesperar como los de Rihanna. Lo que sí que celebran los fans de ambas artistas es este nuevo triunfo de las artistas mujeres latinas a nivel internacional. ¡Bravo!