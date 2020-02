Eminem explica su actuación en los Oscar

El rapero Eminem protagonizó uno de los momentos más reseñables de la pasada gala de los Premios Oscar, convirtiéndose en el foco de todas las miradas, en el protagonista de muchos de los memes más destacados de la gala y en una de las actuaciones más aplaudidas de la cita. Una actuación que llegó por sorpresa para todos, ya que, la Academia no había dado tan solo una pista sobre la presencia de Lose Yourself entre las performances de la gran fiesta del cine.

Después del evento, han sido muchas las reacciones ante la presencia de Eminem en el escenario del Dolby Theatre. Sobre todo, teniendo en cuenta que fue en 2003 cuando ganó el Oscar precisamente con esa canción, tema principal de su película 8 Millas, mismo año en el que decidió no interpretarla en directo ni asistir a la ceremonia después de que la Academia vetara su lenguaje. Entonces, ¿por qué ha decidido ponerse al micro en la misma situación pero 17 años más tarde?

Eminem ha explicado la razón de su actuación en los Oscar 2020 en una entrevista con la revista Variety, en la que se ha remontado al año en el que la estatuilla fue para él. El cantante asegura que, por aquel entonces, no tenía ninguna ilusión de ganar y que el simple hecho de estar nominado le causaba cierta confusión, achacando esto a su falta de madurez de aquel entonces. Volviendo al presente, añade: "Me di cuenta de que, quizá, como no tuve la oportunidad de hacerlo entonces, quizá sería guay." Esto es lo que ha confesado después de asegurar que, 17 años atrás, había interpretado justamente ese sencillo en los Grammy con The Roots y que, tras eso, "no pensaba que un espectáculo como los Oscar pudiera entenderme." Pues parece que la gran fiesta del cine no solo ha entendido su nominación y su premio, sino que, los presentes celebraron al máximo su presencia, a excepción de Martin Scorsese, quien pareció no entender del todo el arte del rapero.

A pesar de todo lo ocurrido en el pasado, Eminem agradece el premio y asegura: "Cuando gané fue una locura y eso me demostró lo auténticos que son estos premios, cuando no te presentas en la gala y aún así ganas." ¡Más vale tarde que nunca!