Sia debutará como directora y guionista y después lanzará dos discos

En los últimos años hemos descubierto una nueva faceta de Sia con la que se ha ido familiarizando cada vez más. La australiana no sólo es una magnífica compositora (detrás de los éxitos de los artistas más importantes del planeta) y vocalista (sus discos se venden por millones en todo el mundo) sino que tiene una especial predilección por el séptimo arte.

En apenas un par de años hemos perdido la cuenta de la cantidad de colaboraciones que ha realizado para diferentes bandas sonoras de películas (El Dr. Dolittle, Vox Lux, Wrapped Up, Dumplin, Second Act, Wonder Woman, Lion, El gran Gatsby, Buscando a Dory, Breath me, Mi pequeño Pony...).

Tras el estreno de Original os contábamos que esperábamos que 2020 nos permitiera escuchar su nuevo álbum de estudio sin tener que pasar por la taquilla del cine. Pero parece que eso no va a ser posible. Porque según ha confirmado la propia Sia no habrá nueva música hasta que su proyecto cinematográfico vea la luz. Y eso que tiene hasta dos discos preparados.

Sia debutará como directora y guionista del largometraje Music cuyo estreno está previsto para este año pero aún sin una fecha definitiva. Hace un par de días la intérprete contestaba a través de sus redes sociales a un seguidor que le preguntaba por sus nuevas canciones: "I have a few features coming up but am focused on my movie which is now due for release Sept, it's a musical so after I promote that I'll put out a new album. I have two waiting to go!" ("Tengo unas cuantas en camino pero estoy centrada en mi película cuyo lanzamiento está previsto para septiembre. Es un musical así que después de que lo promocione pondrá a la venta un nuevo disco. Tengo dos esperando").

Ese musical del que habla es Music, una cinta que contará con Kate Hudson, Maddie Ziegler, Leslie Odom Jr., Héctor Elizondo y Tig Notaro como actores y actrices principales y contará la historia de una niña autista (Ziegler) que está al cuidado de una hermana problemática (Hudson).

La relación entre la música de Sia y Maddie Ziegler parece que nunca se va a detener. Una colaboración que va más alla de cualquier expresión artística y que casi se ha convertido en un alter ego.

A finales de 2018 Sia anunció que estaba trabajando en un nuevo disco que publicaría en este 2019. Sin embargo nunca precisó si se trataba de un nuevo proyecto en solitario o de esta aventura que ha vuelto a unir su camino con el de Maddie y de paso con el cine del que tanto disfruta.