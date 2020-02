Maluma: "El que dijo que soy gay, que me preste a la novia"

Maluma se ha cansado de que las polémicas sobre asuntos sentimentales giren constantemente a su alrededor. Después de su tan comentada ruptura con Natalia Barulich, los rumores sobre su supuesta homosexualidad no han parado de crecer, algo que el colombiano ha decidido no tolerar más, poniendo punto y final con un contundente mensaje que no ha gustado a muchos.

A través de sus historias de Instagram, Maluma comenzó a explicar lo que piensa en relación a todos estos comentarios sobre su vida privada: "La gente es muy estúpida, ¿no? Ya... O sea, ¿cómo? ¿Por qué dicen que soy gay? Si fuera gay, ya lo hubiera dicho." Comentarios que vienen de lejos, exactamente, vivieron su momento más popular en el año 2016, cuando lanzó junto a Ricky Martin el súper éxito Vente pa’ ca y comenzó a relacionarse a ambos artistas. Ya en aquel entonces, el intérprete de Felices los 4 explicó que todo era mentira y que, además de todo lo relacionado con cualquier polémica por la orientación sexual, el puertorriqueño tenía pareja, Jwan Josef, quien continúa siéndolo a día de hoy. Una suposición que no pasó inadvertida de nuevo el pasado verano después de que repitieran dueto en No se me quita.

En esta ocasión, Maluma no ha dudado en utilizar sus redes sociales para defenderse de lo que él ha considerado un ataque repetitivo. Eso sí, todo en un vídeo entre risas y en el que tampoco parece muy afectado por los comentarios y que concluye con una frase sobre la que han recaído todas las miradas: "El que dijo que soy gay, que me preste a la novia." Unas declaraciones que, además de reafirmar las habladurías a través de redes sociales, como era de esperar no han sentado muy bien, ya que muchos se han tomado esta como una forma poco respetuosa de defenderse ante los chismes.

Maluma respondió por primera vez a todos los comentarios que dicen que es Gay:



“El que dijo que soy gay, que me preste a su novia para ver qué tan gay soy". pic.twitter.com/Y5Q57FqEZn — José Pérez (@iamperezjose) February 13, 2020

Parece que Maluma no ha solucionado gran cosa con su idea de hablar a través de sus Stories. Es más, ahora a los que opinan que encubre su homosexualidad, se suman los comentarios que le tildan (una vez más) de machista, generando múltiples reacciones e indicándole que las mujeres no son cosas que "se prestan". Eso sin contar, la gran cantidad de respuestas que han dado al cantante en redes sobre otras muchas diferentes opciones sexuales que también existen en el mundo y que ni siquiera ha contemplado, como la bisexualidad. En vista de la repercusión que ha cobrado su vídeo, todo apunta a que al colombiano le queda polémica para rato.