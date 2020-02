Ya hace 30 años que vimos a Freddie Mercury por última vez en público

Fue en la entrega de galardones de la música británicos, los Premios Brit de 1990. En aquella época se habían disparado los rumores sobre una posible enfermedad que hacía que el cantante de Queen apareciera visiblemente desmejorado.

Fiel a su estilo sensacionalista, el diario británico The Sun llevaba cuatro años afirmando que Mercury se había sometido a las pruebas del VIH y contratando paparazzis para perseguirlo a todas partes y poder conseguir más información privada. El cantante desmentía todos esos rumores.

Por su parte, los fans se encontraban preocupados por la ausencia de una gira internacional que apoyara la publicación de The Miracle, disco que Queen publicó en 1989 reuniéndose después de varios proyectos en solitario de algunos de sus miembros. Un disco con una doble lectura: muestra una cara esperanzadora de Mercury ante su enfermedad, que fue diagnosticada dos años antes, frente a la visión más fatalista de Innuendo, su siguiente álbum, que vio la luz en 1991.

Queen recoge un premio por su contribución a la música en los Premios Brit de 1990

Sin embargo, Brian May admitió años más tarde que ninguno de los miembros de Queen era consciente de la gravedad de la enfermedad. "No sabíamos realmente qué pasaba durante mucho tiempo", dijo May. “Nunca hablamos sobre eso y era una especie de ley no escrita que no conocíamos, porque Freddie no quería hacerlo. Simplemente nos dijo que no estaba dispuesto a hacer giras, y eso fue todo. Poco a poco, supongo que en el último año y un poco, se hizo evidente cuál era el problema, o al menos bastante obvio. No lo sabíamos con certeza".

El 18 de febrero de 1990, Queen apareció en los Premios Brit para recibir un galardón por su 'Contribución sobresaliente a la música británica'. Freddie permaneció más serio y callado que de costumbre, y fue Brian May el que tomó el protagonismo. El vocalista simplemente se inclinó brevemente en el micrófono para decir: "Gracias ... buenas noches".

Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May y John Deacon, recogiendo su premio en los Brit Awards de 1990. / John Rodgers/Redferns

Freddie mantuvo su privacidad el resto de su vida, hasta el 22 de noviembre de 1991, cuando confirmó su diagnóstico con una declaración oficial. Poco más de un día después, falleció.