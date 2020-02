El lazo negro de Harry Styles en los Brit Awards era un homenaje a su ex novia

Harry Styles lleva unos días cargados de sobresaltos. Todo empezó en San Valentín que lejos de ser el día del amor para él, se convirtió en el día de las pesadillas. Primero tuvo que enfrentarse a un atraco a punta de cuchillo. Afortunadamente salió ileso tras darle todo el dinero que llevaba al ladrón.

Pocas horas después, conocía la noticia del suicidio de Caroline Flack con la que mantuvo una breve relación en 2011 tras conocerse en el talento The X Factor. Por aquel entonces, él era un ídolo juvenil gracias a One Direction. Tenía 17 años y ella, 40 y esa diferencia de edad no fue muy bien vista.

El caso es que Harry ha querido recordarla en la alfombra roja de los Brit Awards donde no ha pasado desapercibido. Fiel a su particular estilo, acudió con un look preppy de Gucci. Traje marrón, camisa azul con cuello tipo Peter Pan en blanco, jersey lila y Mary Janes negros. Y como es habitual en él, los complementos dieron un toque excéntrico: anillos statement, manicura lila, un collar de perlas y un lazo negro en la solapa.

Y ahí es donde nos detenemos porque ese lazo era un claro homenaje a su ex novia, era su manera de comunicar que estaba de luto tras lo ocurrido.

Harry Styles le rinde homenaje a su ex. / Dave J Hogan/Getty Images

La presentadora no estaba pasando por un buen momento. Su ex novio, también más joven que ella, la había denunciado por maltrato. Eso provocó que se quedara sin programa que presentar en la televisión y estaba pendiente del juicio que iba a celebrarse este 4 de marzo. Finalmente decidió quitarse la vida.

Sin duda, una dura noticia que el cantante ha querido tener presente en una gala donde ha tenido un gran protagonismo pese a no llevarse ninguno de los dos premios a los que optaba. Una gala en la que aprovechó para presentar en directo Falling, una balada en la que su outfit volvió a destacar: camisa, pantalón y tirantes de encaje blanco con guantes a juego.

Aunque, sin duda, lo que más se ha comentado de Harry Styles en los Brit ha sido su coqueteo continuo con Lizzo. Desde que ella hizo una versión de Adore you y él subió a compartir escenario con ella en una actuación que tuvo lugar antes de la Super Bowl, parece que se han convertido en muy buenos amigos.

Aunque ella siempre bromea con el hecho de que hay algo más entre ellos, han “colaborado”, y lo dice en un sentido que nada tiene que ver con lo musical. Ella no dejó de repetir que le gustaría que él ganara un premio porque es una auténtica fan del chico. Y sin duda, sus momentazos durante la gala, han generado muchos comentarios.

No podemos más que confesar que somos fans de Harry Styles y Lizzo.