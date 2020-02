Billie Eilish confiesa que los comentarios de Instagram le están "arruinando la vida"

A estas alturas y con tantos méritos conseguidos, no cabe duda de que Billie Eilish es todo un fenómeno internacional. Pero, como siempre en esta vida, no se puede gustar a todo el mundo y, aunque tiene una legión de seguidores alrededor de todo el mundo, también posee haters que ven en las redes sociales su arma perfecta. Una consecuencia del éxito que, a juzgar por todos los artistas que la han sufrido, parece inevitable en el siglo XXI.

Fue en una entrevista con la BBC en la que Billie Eilish confesó cómo se encontraba al preguntarle si leía los comentarios sobre ella en las redes sociales: "No, no, paré hace dos días. Literalmente hace dos días. Dejé de leer los comentarios por completo porque estaba arruinando mi vida. Una vez más." No sería la primera vez que la joven cantante ve su estabilidad mental peligrar, llegando a revelar que pensó en quitarse la vida, es por ello que ha decidido poner remedio ante los insultos y faltas de respeto frecuentes a través de una pantalla y bajo un usuario anónimo. La solución no ha sido otra que, directamente, ignorar por completo los comentarios sobre ella.

Su hermano y mejor amigo Finneas O’Connell también ha querido pronunciarse al respecto: "Creo que puedes ver a alguien como una celebridad famosa y puedes pensar: palos y piedras, nada de lo que digo les será duro, pero afecta lo mismo por internet". Una vez más en la que los artistas se ven obligados a exponer que, bajo la fama, también son personas como cualquier otra.

Billie Eilish. / Rich Fury/Getty Images for iHeartMedia / Getty Images

Unas declaraciones que llegan tan solo unos días después de que Justin Bieber se proclamara protector de la intérprete de No time to die. Situación con la que el canadiense se ve perfectamente reflejado, ya que él también alcanzó la fama mundial siendo adolescente y el no saber gestionarla adecuadamente le llevó a caer en una espiral de drogas y decadencia, algo que no quiere para su compañera de profesión.

Insultos, ciber ataques, críticas cuánto menos poco constructivas y demás comentarios negativos en redes sociales han hecho a una casi innumerable lista de artistas verse obligados a responder con firmeza o, directamente a abandonar el mundo de las redes sociales para poner en primer lugar su propia salud mental. Desde el más notorio caso de Selena Gómez, quien abandonó las redes siendo la persona con más seguidores de Instagram, a Ava Max, a quien acusaron de Industry plant. En nuestro país, Cepeda es un claro ejemplo de artista que ha tenido que plantarse en más de una ocasión ante el acoso en redes sociales. Una situación triste y para la que ojalá comience a proliferar el respeto para así terminar con cualquier atisbo de cyberbullying.