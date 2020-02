Así suena la 'cover' de Lizzo para uno de los grandes éxitos de Harry Styles

Es momento de hablar de dos de los indiscutibles protagonistas del día: Lizzo y Harry Styles. Pero, esta vez, por razones muy distintas a cualquier asunto relacionados con los Premios Brit, en lo que las actuaciones de ambos cantantes se situaron entre las mejores de la velada. Y es que, lejos de llevar sus respectivos temas a lo más alto ante el micrófono, ¡también son capaces de conseguir brillar intercambiándose las canciones entre ellos!

El comienzo de esta bonita historia de generosidad musical entre ellos se remonta al pasado mes de diciembre, en el cual, Harry Styles interpretó su particular versión de Juice, uno de los sencillos más populares de Lizzo. No solo cantó, también mostró públicamente su admiración por ella con estas palabras: "Ella es exactamente lo que quieres que sea un artista".

Aunque a no todos gustó el toque personal del cantante para esta difícil canción, todo apunta a que su creadora se sintió de lo más halagada o que, al menos, a ella sí le gustó la cover que el ex miembro de One Direction llevó a cabo. Algo más que evidente puesto que, no lo dudó dos veces e invitó por sorpresa a su compañero de profesión a su escenario en un concierto de Miami para interpretar este hit ante la mirada atónita de los allí presentes. Un directo que hizo que las peticiones de un remix conjunto de Juice se multiplicasen. ¡Ojalá!

Pues bien, ahora ha llegado el turno de Lizzo, una de las artistas más relevantes del panorama musical actual y ha hecho lo propio con una de las canciones más populares del británico. ¿Cuál ha sido la canción elegida por la rapera para versionar? Nada más y nada menos que, Adore You. Por supuesto y como era de esperar, poniéndole su toque personal, tanto que ha llegado a modificar la letra con un guiño cariñoso a su autor cambiando "oh honey" por "oh Harry". ¡Todo un detalle!

¿Estamos ante una posible colaboración entre ambos artistas? Una idea con la que todo el fandom fantasea. De momento, tendremos que conformarnos con estas sorprendentes covers con las que, además nuevos ritmos, se respira algo mucho más palpable: ¡el buen rollo que existe entre los dos intérpretes!