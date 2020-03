Pablo López, invitado especial en el próximo concierto de Juanes

Ya es más que conocido que el tándem internacional que forma Pablo López junto al colombiano Juanes es sinónimo de éxito rotundo. Lo demostraron de sobra en el año 2015 cuando lanzaron juntos Tu enemigo, una aplaudida canción con la que alzaron la voz por la igualdad y la inmigración.

Pues a pesar del título de su hit, una bonita amistad comenzaría entre ambos artistas, que han llegado a ser compañeros también del televisivo concurso La Voz. Una relación que ha brindado a Pablo López una bonita oportunidad profesional: tocar en directo por primera vez en Colombia.

Será el próximo 14 de marzo el día en el que el malagueño Pablo López se convierta en el invitado especial y encargado de la apertura de Juanes Para Todos, un concierto celebrado en Bogotá en un recinto con aforo para 14.000 personas. "¡Colombia te va a sorprender! Contando los días para que sea 14 de marzo", exclamaba Juanes a través de Twitter.

Desde luego, de lo que no cabe duda es de la buena relación que existe entre los artistas entre ellos y con sus respectivos países de origen. Tan solo hace unos días que Juanes ponía las Islas Canarias patas arriba con su directo, al que dedicó un vídeo en el que se ve cómo el cantante no duda en ir tocando la guitarra entre sus miles de fans allí presentes. Por su parte, Pablo López se ha convertido en uno de nuestros artistas más queridos en América Latina, compartiendo colaboraciones con grandes nombres de la música como Ricky Martin o la chilena Francisca Valenzuela, además de una gran y conocida amistad con el también colombiano Sebastián Yatra.

Por si esto fuera poco, la expansión internacional del intérprete de Mama No no se acaba ahí. Pablo López también celebra la llegada de su primer concierto en Estados Unidos, que tendrá lugar exactamente en Miami dentro de cinco días, tan solo un día después de su primera actuación en el país Latinoamericano: "No sé cómo asimilar esto. Me cuesta tanto amor por un puñado de canciones... ahí va mi primer concierto en USA."

Alegrías que llegan mientras todos sus fans esperan impacientes a lo que apunta que será su próximo trabajo y a su gira Unikornio. Aunque, hay que reconocer que la espera con noticias tan buenas de por medio se lleva mucho mejor. ¡Enhorabuena, Pablo López!