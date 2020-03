'I love me' de Demi Lovato y más canciones para reforzar el autoestima

Después de dejarnos con la boca abierta con su interpretación del himno en la Super Bowl o su vuelta a los micrófonos en los Premios Grammy, llegaba el esperadísimo retorno musical oficial de Demi Lovato y lo hacía por la puerta grande. Bajo el título I Love Me, la ex chica Disney demuestra que se puede dejar todo lo malo atrás y comenzar a poner el amor propio por delante de los problemas. Como ella, otros muchos artistas han cantado a las virtudes propias y desde LOS40 hemos recopilado algunas de las imprescindibles para que escuches si no estás pasando por tu mejor momento. ¡Sube el volumen y arriba el ánimo!

Me Too – Meghan Trainor

"Who's that sexy thing I see over there? / That's me, standing in the mirror", toda una declaración de intenciones con la que Meghan Trainor arranca esta canción en la que, por supuesto, se ve preciosa ante el espejo. Un himno al autoestima con frases tan reseñables como: "Doy gracias a Dios por todos los días porque me levanté sintiéndome así. Y no puedo evitar quererme a mí misma, y no necesito a nadie más."

Love Yourself – Justin Bieber

Una de las canciones más versionadas de toda la discografía de Justin Bieber, quien ha sufrido en su propia piel los problemas de autoestima desencadenados por su fama a tan temprana edad, tal y como reveló en su documental Changes. En su letra encontramos frases como: "Oh baby, you should go and love yourself", es decir, "Deberías ir y quererte a ti mismo”.

Siendo uno mismo – Manuel Carrasco

Una de las canciones más autobiográficas y sinceras de Manuel Carrasco, capaz de llenar con sus mensajes positivos a todo el que la escucha: "Vale la pena pelear por nuestros sueños, vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad siendo uno mismo en cualquier parte."

Lose You To Love Me – Selena Gómez

A veces para encontrar el amor propio es necesario pasar por algún duro golpe personal. Lo importante es que, tal y como cuenta Selena Gómez en el single con el que volvía a la música, finalmente aprendas a aceptarte y quererte para conseguir ser feliz.

This Is Me – El Gran Showman

Una de las canciones más icónicas de la banda sonora del la película El Gran Showman, protagonizada por Hugh Jackman y Zac Efron. El mensaje no puede ser más claro: aceptación de uno mismo en estado puro. Incluso después de haberte sentido rechazado por los demás. Todo un canto al amor propio.

Esta Soy Yo – El Sueño de Morfeo

Raquel del Rosario se presentaba con sus virtudes y sus defectos, como asustada y decidida, en una canción que trata principalmente sobre la aceptación de uno mismo por encima de la opinión de los demás.

Porque no hay que olvidarse de la importancia de quererse a uno mismo.