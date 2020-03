Los trucos favoritos de cantantes e influencers para triunfar en TikTok

Que TikTok se ha convertido en la red social 'reina' entre los jóvenes es algo que ya descubrimos hace mucho tiempo. Sin embargo, esta red social ya no triunfa únicamente entre la Generación Z y poco a poco, cada vez más gente quiere su minuto (o segundos) de gloria gracias a un vídeo espectacular.

Cada vez son más los creadores de contenido que se ganan la vida gracias a esta red social, los conocidos como tiktokers. De ellos, los auténticos influencers de TikTok se puede aprender mucho, aunque no se aspire a ese nivel de éxito dentro de la plataforma. Además de ellos, algunos de los que más triunfan son los rostros más populares del mundo de la música, artistas como BTS, Rosalía o Justin Bieber son la revolución de la App con cada nuevo vídeo. Si tú también quieres iniciarte en ella o hacer despegar tu perfil, ¡atención a estos trucos para triunfar en TikTok!

Súmate a los retos

Los retos virales siempre triunfan y las estrellas de la música son una buena muestra de ello. Las últimas en causar sensación han sido nada más y nada menos que Jennifer López y Camila Cabello con sus increíbles vídeos del challenge Flip the switch al ritmo de Drake. Retos hay muchos y para todos los gustos, pero si una cosa tienen en común es que siempre arrasan.

Otras de las cantantes que han triunfado gracias a los retos en TikTok han sido Shakira con su #ChampetaChallenge; Thalía, una habitual en esta red social o Gloria Gaynor, quien utilizó su I Will Survive para mostrar al mundo la forma adecuada de lavarse las manos en 20 segundos.

Crea contenido original

Esta es la premisa que más deberás tener en cuenta para triunfar en cualquier red social. Tus vídeos tienen que resultar impactantes por algo diferente y, por supuesto, no ser una copia de ningún otro que hayas visto. La tiktoker @annersite recomienda ser constante y, sobre todo creativo para que la gente se pare a ver tu vídeo entre los millones que hay. Otro de los consejos de esta usuaria es ser responsable con el tipo de contenido, sin mostrar violencia ni material inadecuado, ya que, no debemos olvidar que es una App muy utilizada por jóvenes.

Haz vídeos de calidad

Hay muchos aspectos a tener en cuenta que harán que tu vídeo aumente en número de likes. Las transiciones son de los elementos que más trabajo dan y los más aplaudidos por la comunidad de TikTok, pero también hay que tener en cuenta la calidad de la imagen o una luz adecuada, todo ello contribuye al resultado. De nada servirá que el contenido sea muy gracioso si se ve mal.

Participa en las tendencias del momento

Aquí la música también juega un aspecto vital, ya que, utilizar en tus vídeos las canciones que más triunfan en el momento en plataformas como Spotify o las tendencias de YouTube ayudará a tus vídeos a crecer.

Por otra parte, al igual que en otras redes sociales, como Twitter o Instagram, el uso de hashtags da puntos para crecer. Por supuesto, unirte a las tendencias del momento conseguirá que tu vídeo sea actual. En estos momentos, por ejemplo, #QuédateEnCasa o #YoMeQuedoEnCasa son tags que triunfan. Eso sí, si quieres destacar sobre los millones que hay, busca algo que te haga único. Un buen ejemplo sería este, utilizando Me Quedo la canción de Aitana y Lola Indigo, adaptada a la crisis del coronavirus.

Aspectos técnicos a tener en cuenta

El formato de TikTok es vertical, por lo tanto, no grabes tus vídeos en horizontal si no quieres que cueste mucho más verlos en una pantalla de móvil. La misión es que el vídeo “enganche” en los dos primeros segundos, de no ser así, ese clip no será el que te haga brillar en la App.

Nunca pierdas el sentido del humor

El humor siempre triunfa y por eso, los tiktokers dejan a un lado la vergüenza y se lanzan a por todas sus ideas, por ridículas que puedan parecer. Giulia @giuliasavulescu_ comentaba en una entrevista que los que más importa es hacer lo que te gusta, siempre buscando la diversión. El mejor ejemplo de esto nos lo ha dado Paz Padilla con un clip que ha ido a parar directamente a lo más alto de la red social con casi 120 mil likes.

¿A qué esperas para ponerte manos a la obra y triunfar en TikTok?