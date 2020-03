Miki Núñez: “Se viene música nueva”

Anoche charlamos con Miki Núñez desde nuestra casa y desde casa. Gracias a las nuevas tecnologias conectamos Adriàn Soler en #JoEmQuedoACasaAmbELS40 con el cantante egarense. Charla dio para mucho, desde como vive el confinamiento hasta sus planes de futuro, entre muchos otros momentazos. Miki sigue el encierro del estado de alarma decretado por el Gobierno desde casa de sus padres donde convive con su familia.

Nada más arrancar el Instagram Live de ELS40 nos dijo sinceramente su truco para no enloquecer durante estos días: “Salgo al balcon a hacer cuatro ejercicio cada día, hago trabajo de oficina, respondo mails, escojo nuevo single,…”. Y es que durante estos días, no podemo caer en no hacer nada y Miki nos aconsegjo seguir activos mediante actividades que siempre hemos querido hacer como aprender a tocar la guitarra, leer, etc..

Preguntado por lo que está viendo en la televisión, el cantante de La Venda respondió que durante estos días ha terminado de ver Élite y que nos recomienda ver ninguna de las series de creador Ricky Gervais, como After Live o Derek. En cuanto a la lectura, confesó que se acaba de terminar de nuevo el clásico de Eduardo Mendoza, Sin Noticias de Gurb y que pretende leerse de nuevo El Nombre del Viento del Patrick Rothfuss y nos recomienda disfrutar de las últimas publicaciones editoriales de Adrià Salas, cantante de La Pegatina, llamado Salsa y de su ex compi de academia televisiva Dave Zulueta, Un Poeta en Silencio.

El 20 de Marzo publicará el videoclip de uno de los temas más escuchados en nuestro país, Escriurem. El temazo que lo ha llevado a versionarlo en euskera. Miki nos avanzó: “En este videoclip sobretodo queríamos hacer un videolyric. Escribir. Ya que la canción se llama Escriurem (escribiremos), queríamos plasmar bien el mensaje de la canción” Y para seguir manteniendo la expectativa nos aseguro que: “Sale gente muy importante para mi. Sale toda la banda. Pero ya lo veréis”.

Miki nos anunció que estos días debería haber salir música nueva suya, pero con el brote pandémico y todo lo que está comportando todo está en “Standby”, pero aseguró que pronto se viene nuevo material del catalán.

Ayer se anunció oficialmente que el Festival de Eurovisión se cancelaba y Miki quiso enviar un mensaje de apoyo a Blas Cantó: “Que no se preocupe. Es una oportunidad para perfeccionarlo más. Cuando más tiempo tengas mejor lo harás. Y si ya lo iba hacer bien este año, porqué Blas Cantó és un pedazo de artista enorme, pues lo hará mejor en un año.”

Entro los telespectadores de Live, surgió la pregunta “Si ahora pudieras salir de casa ¿Qué seria lo primero que harías?”. Miki no tardo ni un segundo en responder: “Ir a ver a Sara” con una sonrisa enorme que esconde cuanto se echan de menos. Además, entre las preguntas que iba llegando, el popular egarense afirmó que tiene un montón de canciones nuevas y que las irá sacando en cuanto pueda.

Entre el buen rollo que se respiró en la entrevista, Miki aceptó el retó de uno de los espectadores y se arrancó a cantar Tusa, el éxito de Karol G con Nicki Minaj que actualmente ostenta el primer puesto de LOS40.

El interprete de Celébrate avanzó que durante estos días de confinamiento doméstico que vivimos todo el mundo, nos ofrecerá un concierto especial desde casa con la colaboración de su hermano Eloi en el que van a interpretar las canciones que la gente les proponga en directo “Es lo guay de estar en casa. Que todo sea muy cercano. Que la gente pida. Porqué si te preparas un concierto, lo mismo la gente no quiere escuchar esas canciones. Haremos todo, covers,… lo que nos salga y nos pidan”.

Otro bombazo que Miki Núñez nos avanzó anoche fue al preguntarle sobre para cuando haría una colaboración con su pareja Sara Roy: “Que estén muy atentos y atentas porqué Sara está grabando un disco y… que estén atentos y atentas” afirmó sonriente.

Otras de las preguntas interesante que recibió anoche el joven catalán en nuestro Live #JoEmQuedoACasaAmbELS40 fue “¿Con quien colaboraría de OT2017 y OT2018?” Lo cierto es que la pregunta es de lo más interesante escuchando la respuesta de Miki: “Me gustaría mucho hacer una canción medio en catalán y medio en castellano con Aitana. Seria muy guay. Porque ya que los dos somos bilingües, seria muy chulo.” Pero si hablamos de su edición de talent show: “De mi edición, con Joan Garrido, obviamente” Y de la actual edición que ha sido suspendida temporalmente: “De OT 2020… con Flavio me llevo muy bien, ya me llevaba muy bien antes de que entrés en la Academia. En los castings finales, y todo eso.”

Además, confirmó que dará más fechas de su Tour Amuza para este verano tiene más de 50 fechas repartidas por toda la península, además de festivales en los que le podremos ver.

En medio de la entrevista, se empezaron a escuchar aplausos y no dudaron tanto Adrià Soler como Miki Núñez de coger sus teléfonos, sin interrumpir la conexión, y salir al balcón para aplaudir, en homenaje al gran trabajo que están haciendo durante este brote pandémico, los profesionales sanitarios.

A la vuelta a sus salones, siguió la ronda de preguntas por parte los usuarios que estaban disfrutando del directo. Descubrimos en ese punto de la conexión qué canción es su preferida de su disco Amuza: “Escriurem es muy especial para mi. Pero claro, Celébrate fue la primera que escribí. No sé, me quedó con Escriurem, hoy tal y como están las cosas”. Justo ahí se animo a las peticiones y cantó su popular canción acapella.

El Live con Miki acabó con un mensaje más que importante y de concienciación para todos y todas: “Quedemos en casa”.