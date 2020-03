Mau y Ricky - Me enamora [2020]

Mau y Ricky, como casi todo el planeta, están encerrados en casa con su familia, pasando lo mejor posible esta cuarentena en la que nos ha sumergido el coronavirus. Desde allí intentan entretener a sus seguidores haciendo gala de su sentido del humor.

El que han volcado en Me enamora, su nuevo single que llega acompañado de un vídeo en el que el sentido del humor y las comedias románticas de los 80 tienen un gran protagonismo.

Desde la distancia, hemos podido hablar con ellos para que nos cuenten algunos detalles de este nuevo tema que le toma el testigo a ¿Qué dirías? Una nueva dosis de romanticismo.

Llegáis con Me enamora, ¿de dónde surge esta canción?

Mau: Estábamos los dos, no sé dónde, y un amigo nuestro con el que escribimos mucho, que se llama Juan Morelli nos manda esta idea de esta canción y nos encantó y le dijimos que íbamos a corregir una cosa de la letra y terminar de escribir los chanteos y, de hecho, mientras grabábamos el vídeo de Tini, Recuerdo, hicimos la canción.

Lo que cantáis en la canción ¿es lo que realmente os enamora de otra persona?

Ricky: En muchos casos sí. Es una canción que habla de que me enamora que te gusten las mismas cosas que a mí. Me enamora cuando te vienes conmigo. Me enamora solamente verte un ratico…todo eso, sin lugar a dudas esas cosas me enamoran.

Mau: Nos gusta escribir sobre cosas que vive todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mau y Ricky (@mauyricky) el 18 Mar, 2020 a las 7:01 PDT

Para el vídeo le habéis echado sentido del humor, ¿para que no os tachen de demasiado empalagosos?

Ricky: Queríamos demostrar un poquito nuestra personalidad, nuestro sentido del humor, y cómo nos tomamos la vida realmente, que es con gracia. Siempre estamos tratando de hacer reir a la gente.

Hay hasta baile de promoción, ¿vosotros tuvisteis el vuestro?

Mau: La verdad es que no somos nada buenos bailando, pero estamos haciendo algo super cool que es que estamos tratando de imitar los bailes que nos mandan en TikTok.

Ricky: Ya que no podemos bailar en las discotecas pues bailar en la sala de la casa y nosotros vamos a imitar vuestras coreografías.

Hemos descubierto, con este vídeo, dotes interpretativas, ¿probaríais con la actuación?

Ricky: Sin duda, yo creo que somos artistas y cualquier tipo de expresión yo creo que es chévere y si es algo donde voy a hacerlo bien, sí…o y si es algo en lo que voy a hacer el ridículo… el ridículo lo hago constantemente, así que, también.

Mau: Pueden ver en el vídeo de Me enamora un poquito de actuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mau y Ricky (@mauyricky) el 16 Mar, 2020 a las 7:57 PDT

No es una colaboración, que ya de por sí, resulta algo raro en los tiempos que corren, ¿no?

Mau: No lo es, no es una colaboración. Amamos hacer colaboraciones, pero nuestra manera de hacerlo es siempre con amigos nuestros, que siempre es muy cool y los seguimos amando. Pero para esta canción y para ¿Qué dirías? Era importante que la gente nos conociera a nosotros con estas canciones solitos. Normalmente las colaboraciones surgen naturalmente y en este caso surgió de esta manera.

Llega después de ¿Qué dirías?, otro canto al amor, ¿os confesáis románticos empedernidos?

Mau: Sí, yo creo que sí, somos románticos. Creo que sí.

Ricky: El amor es lo que da la vuelta al mundo, sin duda, en todas sus facetas, la sexual, el desamor, el enamoramiento. En ¿Qué dirías? Es mucho más profunda, llega el punto en el que quieres pasar el resto de la vida con alguien. Me enamora, yo me imagino más ese punto de enamoramiento donde estás empezando y estás diciendo ‘esta es la mujer de mi vida. Amo hacer esto, me divierte esto’. Son dos distintos puntos de vista del amor, pero romanticones, sí.