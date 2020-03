Justin Bieber tiene nueva música en marcha

A medida que la expansión del Covid-19 empezó a ser más preocupante en Estados Unidos, Justin Bieber y su mujer Hailey Baldwin decidieron viajar hasta Canadá para hacer el aislamiento y la cuarentena necesaria para derrotar al virus.

La pareja se encuentra en el país natal del músico donde tiene un estudio en su propio hogar y donde está aprovechando el tiempo de confinamiento para componer nueva música. Él mismo se ha encargado de confirmarlo a través de sus redes sociales.

En un vídeo de apenas unos segundos hemos podido ver al canadiense escuchar una base instrumental en sus auriculares mientras gesticula y resopla. Nada que podamos reconocer como una canción reconocible pero al menos una confirmación oficial de que después de Changes, Justin Bieber está en un momento muy fructífero a nivel musical.

"Haciendo algo de música en el aislamiento" escribía el intérprete cuyo vídeo roza los 4 millones de reproducciones.

Ver esta publicación en Instagram Making some music in isolation Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 21 Mar, 2020 a las 7:36 PDT

El solista no solo está utilizando sus redes sociales para hacer anuncios como estos sino que hace directos en los que interactúa con sus seguidores. Uno de los últimos ha tenido una dimensión religiosa que no esperábamos del músico pero en el que ha llamado a su público a tener fe, sean cuales sean sus creencias.

Una fuente cercana a la pareja ha asegurado que "su plan es mantenerse lejos de la sociedad. En Canadá su casa está aislada, allí puede salir y estar directamente en contacto con la naturaleza".

Mientras Justin Bieber está aislado, su canal oficial sigue recibiendo los videoclips que promocionan su más reciente álbum de estudio: Changes. De las 17 canciones que forman parte del álbum son ya una docena las canciones que han tenido su propio videoclip ya sea protagonizado por Justin Bieber o por el "movimiento" inspirado en su obra musical. Con All around me comenzó una serie de vídeos que combinan la danza, el baile contemporáneo, las coreografías urbanas, las inspiraciones asiáticas y de videojuegos...

Una serie de vídeos totalmente dispares entre sí y que constituyen una nueva forma de entender la música para el canadiense, desde la perspectiva de otras corrientes artísticas. Desde el ambiente underground y urbano de Come Around Me, hasta el deleite visual que ofrecía en Habitual con una pareja moviéndose alrededor de un estudio de baile pasando por el sorprendente Available, que se adentra en el mundo del teatro de marionetas. El último, Get me.