Justin Bieber – Get Me (Changes: The Movement) ft. Kehlani

Justin Bieber lleva un 2020 absolutamente rebosante de proyectos. A la publicación de su álbum Changes se unió el lanzamiento de su propia serie documental autobiográfica y todo apunta a que vamos a disfrutar de muchos más trabajos del canadiense.

Sobre todo a nivel de videoclips. Un terreno en el que cada semana estamos contando con más novedades de Justin Bieber gracias al proyecto en el que se encuentra inmerso, llamado Changes: The Movement. Una iniciativa para apoyar el mundo de la danza a través de la cual lanza semanalmente vídeos de los temas recogidos en su último álbum. Eso sí protagonizados por sus bailarines y coreógrafos preferidos, sin rastro del cantante. De hecho, hasta la fecha, el de single presentación, Yummy, y su cara más solidaria en Intentions con Quavo son los únicos videoclips del disco en el que figura como protagonista hasta la fecha.

Después de All Around Me, Come Around, Second Emotion, Take It Out On Me, Running Over, Forever, Habitual, Available y la versión de baile de Intentions, ahora es el turno de Get Me, su featuring junto a Kelhani. Un vídeo oscuro y centrado en un ambiente carcelario en el que, como en las ocasiones anteriores, la narración de lo que ocurre se lleva a cabo mediante la expresión corporal de la danza, a través de una coreografía de Rhapsody James. En poco más de tres minutos y medio, un bailarín y cinco bailarinas, nos sumergen en una batalla de baile en la que ellas aparecen en perfecta sintonía con la voz de Kehlani, la parte femenina de la canción.

Una serie de vídeos totalmente dispares entre sí y que constituyen una nueva forma de entender la música para el canadiense, desde la perspectiva de otras corrientes artísticas. Desde el ambiente underground y urbano de Come Around Me, hasta el deleite visual que ofrecía en Habitual con una pareja moviéndose alrededor de un estudio de baile pasando por el sorprendente Available, que se adentra en el mundo del teatro de marionetas.

En definitiva, una idea que está gustando mucho a los fans del artista en todo el mundo, aunque, hay que reconocer que también se echa de menos ver a Justin Bieber dentro de sus propios videoclips,. Algo que esperamos que podamos disfrutar muy pronto.