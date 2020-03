Natalia Lacunza: “No he escrito nada sobre el coronavirus, prefiero no darle más bombo”

Natalia Lacunza se ha convertido en una de las artistas más seguidas de nuestro país. Con tan solo 20 años, la pamplonica ha demostrado que ha llegado a la industria para quedarse. Si hace siete meses lo hizo con Otras alas, su primer EP, ahora lo ha hecho con Ep2: una fantasía de siete canciones donde Lacunza se ha desnudado artísticamente.

Ep2 vio la luz el pasado 13 de marzo, no hace ni dos semanas, cuando “estar en casa” era solo una recomendación y no una orden. De hecho, pudimos hablar con ella sobre el lanzamiento y cómo estaba llevando toda esta crisis del coronavirus.

Ahora, cuando ya empezamos a acostumbrarnos a estar encerrados en casa, Natalia nos recibe desde su casa a través de un Instagram Live en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Junto a nuestro querido Charlie Jiménez, Natalia nos cuenta cómo está llevando estos días de encierro, qué hace para matar el tiempo y cómo ha vivido el lanzamiento de su segundo EP.

“La primera semana fue como raro, pero ya me estoy organizando más”, comienza diciendo la joven. “Es una pena que sea por este motivo, pero todos necesitábamos parar un poco. A mí me ha venido muy bien para conectar conmigo misma”, ha dicho la cantante, que está intentando sacar el lado positivo a todo esto.

Además, aunque no ha podido ver en la calle cómo han reaccionado sus seguidores y seguidoras a su nuevo EP, sí lo ha podido hacer en redes sociales: “Lo que he visto ha sido a través de las redes, ¡pero tengo muchísimas ganas de ver cómo lo canta la gente!”

“La verdad es que han respondido súper bien al EP, es que hay muchas canciones que son el mood de ahora mismo”, ha añadido.

Natalia, como a muchas otras personas, le ha tocado pasar la cuarentena sola ya que sus compañeras de piso se fueron antes de que se proclamase el Estado de Alarma. Pero, lejos de sentirse sola, lo está llevando muy bien: “Estoy usando un par de aplicaciones para hablar con todo el mundo a la vez y cuando me siento sola, llamo a mi madre”.

Entre risas, Charlie ha asegurado que ella ya tiene ventaja en esto de estar encerrada en una casa, recordándole el tiempo que pasó en la academia de Operación Triunfo: “Yo estaba un poco entrenada, en realidad. Mi padre me lo dio. Quizá por eso no lo estoy pasando tan mal”.

Una de las cosas que más tristeza le ha dado a Natalia de esta situación ha sido tener que posponer todos sus conciertos. La joven empezaba esta misma semana su gira por toda España y empezará a dar las nuevas fechas definitivas en breve: “Estoy esperando a que me pasen la información definitiva desde la oficina”.

WhatsApp de OT en tiempos de encierro

Al igual que el resto de personas, Natalia está tirando de grupos de WhatsApp para pasar el rato. Uno de los que más movimiento tiene, según ella, es el de Operación Triunfo 2018.

“Halamos un montón. El otro día hicimos una videollamada y solo faltaban Julia, Carlos, África y Damion, que no llegaron porque creo que estaban haciendo brownies”, ha confesado la artista.

También ha contestado a la pregunta sobre cómo describiría a Miki con una sola palabra que le ha lanzado un fan: “Yo creo que es Supermán, es una definición perfecta. Un tío que consigue todo y súper práctico. Es una persona súper alegre y que contagia su buen rollo. Es increíble y una muy buena persona”.

Como es lógico, la agenda de contactos de Natalia está llena de músicos, por eso nuestro compañero ha querido saber con cuál de ellos está hablando más estos días a través de WhatsApp: “Estoy hablando mucho con Mori, con el que saqué colaboración, para hacer algo visual”

¿Son buenos tiempos para inspirarse?

Con tanto tiempo sola en casa, Natalia está aprovechando estos días para componer con la guitarra. La artista nos ha confesado que su rincón favorito de la casa para hacerlo es la mesa del salón y que, ahora que está sola, no quita su guitarra y su cuaderno de ahí.

Aunque la situación esté inspirando a muchos cantantes a hablar sobre el tema en sus canciones, Natalia prefiere escribir sobre otras cosas: “No he escrito nada sobre el coronavirus porque prefiero no darle más bombo”. ¡Pues muy bien que haces!

Además, por la respuesta que le ha dado a David Otero sobre su hará pop comercial “chicloso y pegajoso”, podemos intuir que entre las canciones que está escribiendo no está este género: “Yo creo que no, pero no me gusta cerrarme a nada. Me gusta experimentar, así que quién sabe”.

También nos ha comentado lo que tiene previsto hacer cuando termine esta crisis: “Voy a empezar a dar clases de producción cuando todo esto acabe. Por ahora solo sé hacer dos cosas, grabarme y poco más”.

¿Qué tiene Natalia en la nevera?

Al igual que hemos hecho con artistas como David Otero, le hemos querido preguntar a Natalia qué tiene en la nevera, ¡y nos la ha enseñado! “Está bastante llena la verdad porque fui hace poco. Pues hay coca cola, un parmesano increíble, pollo, carne picada… hay bastantes cosas en realidad”.

Sin lugar a dudas, Natalia está llevando bastante bien estos días, aprovechando la situación e intentando sacar el lado bueno de todo. ¡Olé por ella!