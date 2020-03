Better days de OneRepublic, una canción optimista contra la crisis

Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle y Eddie Fisher, los cinco miembros que forman parte de OneRepublic, están haciendo cuarentena en el estudio que posee el vocalista en Los Ángeles después de haber estado expuestos a una persona contagiada con coronavirus durante una reciente estancia en Londres.

Fruto de este confinamiento, la banda estadounidense ha creado una nueva canción que formará parte en su quinto álbum de estudio, Human, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 8 de mayo. Un tema optimista contra esta crisis mundial que lleva por título Better days.

"Estábamos en la semana final de la entrega de nuestro quinto álbum cuando una pandemia global fue declarada por la WHO (siglas en inglés de la Organización Mundial de la Salud). Algunos de nosotros sin saberlo habíamos estado expuestos a alguien diagnosticado con Covid-19 en Londres y terminamos haciendo cuarentena en mi estudio de Los Ángeles dos semanas. Con solo dos canciones para terminar, decidimos que una de ellas fuera Better Days. Escribimos sobre experiencias reales y hechos que nos han sucedido. Esto es lo que pasa cuando escribes una canción escrita durante una crisis" ha explicado el compositor y cantante durante un vídeo publicado en sus redes sociales.

Wanted to share some back story on “Better Days” and how you can help us make a video for it.

1. Download the Cinebody app from the app store

2. When asked for a code, enter HOPE

3. Submit videos, shot horizontally.

"Oh, I know that there'll be better days / Oh, that sunshine 'bout to come my way / May we never, ever shed another tear for today / 'Cause oh, I know that there'll be better days" comienza la letra de esta canción que intenta insuflar algo de optimismo en estos duros momentos de crisis sanitaria mundial.

La canción tendrá además un fin solidario ya que parte de los beneficios que genere su reproducción en streaming irán destinados a la Fundación MusiCares que lucha contra el coronavirus ayudando a la comunidad musical afectada por la pandemia.

Para ilustrar esta canción, Ryan Tedder y los suyos han pedido la colaboración de todos los ciudadanos del mundo para que les envíen vídeos de cómo están viviendo la cuarentena en ciudades y pueblos de todo el planeta. Si quieres aparecer en el clip de este nuevo single, es tu oportunidad.

Better days es la cuarta canción que conocemos de Human tras Rescue me, Wanted y Didn't I. Un álbum que recogerá el testigo de Oh my my (2016) y Tedder asegura que "es el proyecto con el que más emocionado estoy desde hace años".

Y es que una vez que terminaron con la promoción y presentación de Oh my my, OneRepublic decidió tomarse un respiro de un par de años. Un periodo en el que Ryan y los suyos han vuelto a encontrar la ilusión por la música.

El resultado de ese ilusión musical lo hemos estado escuchando en los últimos meses y sigue evolucionando con lo que pasa en la sociedad y en la vida de los cinco miembros del grupo.