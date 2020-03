Britney Spears asegura haber batido el récord del mundo de Usain Bolt

En esta última semana Britney Spears ha pasado de convertirse en la Princesa del Pop a la líder del movimiento comunista y ahora la reina de la velocidad mundial. No cabe duda de que la artista está dando mucho que hablar.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram (que ya ha sido borrada) la cantante aseguraba que había corrido los 100 metros en menos de 6 segundos batiendo en casi 4 segundos la mejor marca mundial que actualmente está en poder de Usain Bolt desde 2009 con 9.58.

"Ran my first 5 !!!! Getting over your fear of pushing it in the beginning is key .... once I did that I hit 5 !!!!! Usually I run 6 or 7 .... my first try was 9 .... and now I did it whoop !!!!! 100 meter dash 🏃🏼‍♀️🌸💕😉 !!!!!" ("La primera vez que corro en 5. Superar tu miedo de empujar desde el principio es la clave... una vez lo hice es cómo conseguí hacer 5. Normalmente los corro en 6 o 7.... mi primer intento fue 9... y ahora lo hice wow!!!! 100 metros lisos") escribió la estadounidense.

Las respuestas a este post de Britney Spears, suponemos que de broma, con cierta confusión con la distancia o con algún problema del cronometraje, no se han hecho esperar y las redes sociales se han llenado de memes, montajes y mensajes que entronan a Britney como la nueva reina de la velocidad.

Hasta la Wikipedia refleja ya en sus páginas este nuevo récord mundial conseguido por la princesa del pop que deja la marca de los 100 metros lisos en 5.97 segundos.

Aunque la publicación original de Britney Spears ha desaparecido de Instagram, han sido varios los usuarios que han podido acceder a imágenes exclusivas de la cantante batiendo el récord del mundo de los 100 metros lisos...