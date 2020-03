VEGA ALMOHALLA – EN EL AIRE [2020]

Probablemente su nombre aún no te resulte muy familiar, pero si eres fan de Élite su música seguro que sí lo hace. Vega Almohalla ha aterrizado en la escena musical nacional presentando un sonido innovador y revolucionario, con un carácter totalmente personal que ha conquistado ya en varias ocasiones a la banda sonora de la producción de Netflix.

En El Aire es hasta la fecha su single más popular y el debut que esta joven artista ha presentado en solitario, aunque no es el primero con el que consigue llegar a la exitosa serie, ya que, Te Miro y París son dos de sus anteriores trabajos con los que también ha sonado en más de una ocasión acompañando a los alumnos de Las Encinas. Estos dos de la mano de Zazo & Gxurmet, el dúo madrileño de hip hop con el que colaboró en su álbum Amor.

Una sorprendente canción que le ha llevado a lo más alto y que llega acompañada por un enigmático videoclip en el que el color rojo se vuelve protagonista, algo por lo que, junto con el estilo tan difícilmente clasificable de Vega Almohalla ha hecho que se gane alguna comparación con la mismísima Rosalía. En plena naturaleza, la cantante y sus bailarinas hacen del clip una experiencia visual que cada vez engancha a más seguidores.

Sin embargo, En El Aire es el primero pero no el último de sus singles. La cantante acaba de presentar La Niña De La Amapola, un tema melódico y con aires muy flamencos con la que Vega Almohalla pone en relieve la versatilidad de su voz. Una balada de ritmos casi susurrantes y acompañada por la suave melodía de un piano en un vídeo oscuro y misterioso. Un nuevo sencillo que muestra la versión más auténtica de una artista que, tras demostrar todo lo que tiene para ofrecer, seguro escucharemos mucho próximamente.

Por si esto fuera poco, tan solo hace falta bucear un poco en sus perfiles sociales para darse cuenta de lo polifacética que es esta cantante. Muestra de ello son las covers que encontramos en su cuenta de Instagram, que van desde When The Party's Over de Billie Eilish a Amor Genuino de Ozuna.

Nuevos talentos made in Spain que cada vez ganan más seguidores, aunque ya haya llegado a las playlists de muchos de los fans de una de las series que más triunfan del momento.