Tom Holland a Justin Bieber: “Esto es un poco loco, tío”

Esta cuarentena nos está dejando auténticos momentazos. Por un lado, Miley Cyrus se ha encargado de reunir a rostros emblemáticos de diferentes ámbitos, regalándonos así unas conversaciones únicas desde el sofá de nuestros hogares. En LOS40 nos hemos sumado a esta forma de entretener durante el confinamiento y hemos reunido a artistas de la talla de J Balvin, David Otero y Lola Índigo en nuestras cuentas de Instagram. Pero no todo queda ahí.

Parece que el encuentro virtual entre J Balvin y Úrsula Corberó no ha sido el único que ha revolucionado las redes en las últimas horas. Justin Bieber, víctima del aburrimiento en su propia casa, decidió el pasado 1 de abril conectar con sus seguidores en un directo a través de su cuenta de Instagram. Pero lo que ellos desconocían es que el mismísimo Tom Holland acabaría uniéndose a la conversación.

Desde el primer segundo en que su rostro apareció en la pequeña pantalla, no cesaron los halagos entre estos dos jóvenes artistas. Por un lado, Bieber le agradeció las palabras que el británico le dedicó sobre su documental, mientras que Holland no escondió su emoción. Como era de esperar, la pregunta de cómo estaban llevando la cuarentena no podía faltar, y el canadiense admitió que a veces se aburre de esto del confinamiento.

Ni los más de 100.000 seguidores que estaban disfrutando de la conversación en directo, ni sus propios protagonistas, podían imaginar que aquello estaba sucediendo. Tom Holland, mayormente conocido por su papel como Spider-Man en la saga de Los Vengadores y, Justin Bieber, una estrella internacional de la música, estaban conversando como si fueran amigos de toda la vida. "Esto es un poco loco, tío", interrumpió Holland.

Por su parte, Bieber quiso conocer cómo el COVID-19 había afectado a la vida laboral de su nuevo mejor amigo, y Tom aseguró que ha vuelvo a Londres después de que la producción de su nueva película Uncharted se haya pausado. Las risas y los halagos, sin duda, protagonizaron este momento virtual que amenizó el día a sus dos ejércitos de seguidores.

Y tú, ¿qué otro encuentro entre artistas crees que nos sorprenderá durante esta cuarentena?